阿依别克·达德拜：新一届库鲁尔泰的核心任务是建设公正哈萨克斯坦
（哈萨克国际通讯社讯）新一届库鲁尔泰的核心任务，是继续携手努力，共同建设一个让积极变革成果真正体现在人民日常生活中、法治与秩序得到充分保障的公正哈萨克斯坦。库鲁尔泰主席阿伊别克·达德拜就此表示。
“我谨向给予我高度信任并提名我担任哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰主席的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统表示最诚挚的感谢。同时，我也要感谢全体库鲁尔泰议员给予我的支持。这对我而言不仅是一份崇高的荣誉，更是一份沉甸甸的历史责任。总统今天为我们明确了今后的工作方向和具体任务。当前我国正在推进的各项大规模改革，要求我们具备更加成熟稳健的决策能力、高度的专业素养和务实担当的工作作风。与此同时，每一项法律、每一个决定背后都有着明确目标，那就是推动国家进一步发展，巩固国家地位，不断提高公民福祉。这些工作的基础，应当是全体人民广泛支持的新宪法所体现的价值观和基本原则。当前最重要的任务，仍然是共同推进建设法治与秩序稳固、改革成果惠及百姓日常生活的公正哈萨克斯坦。”阿依别克·达德拜指出。
借此机会，他提醒各方，库鲁尔泰肩负的责任和使命十分重大。
“我们肩负着人民赋予的高度信任。这份信任应当成为我们开展各项工作的根本方向，也是检验工作成效的重要标准。库鲁尔泰应当成为推动国家持续现代化、为建设性社会对话创造条件、积极应对时代各种挑战的重要议政平台。因此，我们必须团结一致、凝聚力量，投入全部精力和智慧，以高度的责任感和荣誉感完成肩负的各项使命。前方还有大量艰巨的工作等待我们。我坚信，我们一定能够携手走好这段充满责任的征程。”阿依别克·达德拜表示。
值得一提的是，28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次全体会议一致通过阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜担任库鲁尔泰主席。