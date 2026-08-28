阿依别克·达德拜：新一届库鲁尔泰的核心任务是建设公正哈萨克斯坦

“我谨向给予我高度信任并提名我担任哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰主席的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统表示最诚挚的感谢。同时，我也要感谢全体库鲁尔泰议员给予我的支持。这对我而言不仅是一份崇高的荣誉，更是一份沉甸甸的历史责任。总统今天为我们明确了今后的工作方向和具体任务。当前我国正在推进的各项大规模改革，要求我们具备更加成熟稳健的决策能力、高度的专业素养和务实担当的工作作风。与此同时，每一项法律、每一个决定背后都有着明确目标，那就是推动国家进一步发展，巩固国家地位，不断提高公民福祉。这些工作的基础，应当是全体人民广泛支持的新宪法所体现的价值观和基本原则。当前最重要的任务，仍然是共同推进建设法治与秩序稳固、改革成果惠及百姓日常生活的公正哈萨克斯坦。”阿依别克·达德拜指出。