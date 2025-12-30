特朗普宣称摧毁委内瑞拉一处地面设施

特朗普当天在佛罗里达州海湖庄园门口迎接到访的以色列总理内塔尼亚胡时对媒体说，在委内瑞拉“用船装运毒品的码头”发生了一次“大爆炸”，“我们打击了所有船只，打击了那个区域……现在那个地方已经不存在了”。他没有说明美国发动袭击的具体时间与地点。

特朗普还说，他最近和委内瑞拉总统马杜罗通过电话，但“没什么结果”。

据美国多家媒体早些时候援引特朗普的话报道，美军数日前摧毁了委内瑞拉“一个大型工厂或大型设施，船只就是从那里出发的”。特朗普没有说明该设施的具体位置。报道说，如果属实，这将是美国11月宣布发起“南方之矛”军事行动以来，首次对委内瑞拉陆地目标发动袭击。目前，美国军方对此未作出表态。

马杜罗星期天（12月28日）在拉瓜伊拉州委内瑞拉海军学院发表年终讲话时说，美军在加勒比海地区军事部署以来，委玻利瓦尔国民武装部队展现“至高忠诚”，“比以往任何时候都更有准备，将继续为委内瑞拉争取和平、维护主权和领土完整”。

马杜罗还说，委内瑞拉军方应继续巩固国防，并继续在“持久、积极的民众抵抗运动”框架下开展行动。

近期，美国以“缉毒”为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰。特朗普多次威胁，将把针对委内瑞拉“贩毒集团”的打击行动从海上扩大到陆地，美军将“很快”展开地面行动。12月16日，特朗普在社交媒体上发文，将委内瑞拉政府列为“外国恐怖组织”，并下令对所有进出委内瑞拉的受制裁油轮实施封锁。