哈以双边贸易额稳定增长 各领域合作前景广阔

论坛开幕式上，哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫发表致辞。他指出，本次商务论坛不仅是一场常规经贸活动，更是推动哈以经贸和投资合作迈向新阶段的重要举措。库安特罗夫表示，尽管去年前11个月两国双边贸易额已达到1.62亿美元，并保持稳定增长态势，但在农业工业综合体、数字化、创新以及水基础设施等领域，双方仍拥有尚未充分释放的合作潜力。

库安特罗夫强调，哈萨克斯坦与以色列在多个方向上具有明显互补性，从农业技术和粮食安全到数字解决方案和水资源管理，合作空间广阔。他表示，哈方有意推动联合项目落地，构建新的产业链，发展长期伙伴关系，并愿为以色列企业提供稳定、开放和可预期的投资环境。

论坛期间，两国相关政府部门、工商界和企业代表分别发言。以色列方面派出了多家龙头企业和行业协会负责人参会，哈方则由中央国家机关、发展机构及企业界代表组成。论坛由“KAZAKH INVEST”国家投资公司副总裁马迪亚尔·苏勒坦别克主持。

马迪亚尔·苏勒坦别克在发言中系统介绍了哈萨克斯坦的投资机遇，明确了合作重点方向，并邀请以色列企业在制造业、农业工业综合体、高新技术和基础设施等领域共同实施投资项目。

在商务议程框架下，与会代表围绕拓展经贸往来、推进联合投资项目、技术转移以及开拓新市场等议题展开深入讨论。农业科技、信息技术、金融科技、水务以及基础设施现代化等领域的合作前景受到特别关注。

论坛结束后，双方举行了三项商业文件的签署仪式。其中包括：以色列Mekorot Development & Enterprises Ltd.公司参与的住房公用事业及水基础设施现代化合作谅解备忘录；在阿特劳州建设沥青生产厂项目的投资协议；以及在东哈萨克斯坦州利用可再生能源发展电力产业合作的谅解备忘录。

据了解，约30家以色列企业参加了本次商务论坛，涵盖工业、高新技术、农业和医疗等多个领域。论坛还以B2B对接形式继续推进，哈以企业就具体合作方向和联合项目实施的可能性进行了务实磋商。

【编译：木合塔尔·木拉提】