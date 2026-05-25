阿斯塔纳一名女教师拖动13.5吨公交车 创下世界纪录

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦首都阿斯塔纳一名55岁的女教师艾古丽·叶尔扎诺娃成功拖动一辆重达13.5吨的公交车，并由此创下世界纪录。

据报道，艾古丽目前在阿斯塔纳第50学校任教。

她在接受采访时表示，自己是在教练艾巴尔及其朋友叶尔詹的鼓励下决定挑战这一纪录。同时，她也希望通过自己的行动激励即将毕业的学生。

- 希望正在毕业的孩子们能够坚定地朝着自己的目标前进。只要一个人真正向着梦想努力，就一定能够实现。 - 艾古丽说道。

Фото: Виктор Федюнин\Kazinform

事实上，这并非她首次刷新纪录。去年，她曾拖动两辆总重8吨的皮卡，并完成57米距离挑战。今年，她决定突破自己的成绩，因此选择挑战重量达到13.5吨的公交车。

全球纪录组织“Global Best of Records”亚洲及非洲国家总注册官库安德克·库代别尔根诺夫表示，类似纪录此前在世界范围内曾出现过，但在50岁以上女性群体中，此前尚无人完成拖动如此重量公交车的挑战。

Фото: Виктор Федюнин\Kazinform

据介绍，艾古丽此次共拖动公交车14米，而在“Global Best of Records”极限类别中，只需完成10米即可被正式认证，因此她的成绩已达到世界纪录标准。

库代别尔根诺夫指出，艾古丽的名字将第二次被载入世界纪录名册。去年，她曾凭借拖动两辆皮卡创下纪录，而今年则再次刷新自己的成绩。

此外，去年艾古丽还曾在埃及开罗举行的世界力量举公开锦标赛上获得两枚金牌。

Фото: Виктор Федюнин\Kazinform

【编译：达娜】