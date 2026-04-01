春意萌动阿拉木图：定格城市苏醒的静谧瞬间（组图）

当市民脱下厚重的呢大衣、换上轻便夹克，当外伊犁阿拉套山巅依旧覆着皑皑白雪时，阿拉木图的街道正悄然上演一场无声的“魔法”。

Фото: Александр Павский/Kazinform

阿拉木图的春天来得从容而有序。纤细的枝条间，第一批新芽悄然萌发，稚嫩的绿意开始一点点铺展。

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摄影师有意定格这一刻——万物初生的微妙力量。这种力量的动人之处，恰在于它的短暂与易逝。春天的色彩，如淡雅的粉彩般缓缓铺陈。在绿叶尚未遮蔽城市轮廓的这段短暂时光里，这里也成为寻觅灵感者最为钟情的季节。

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镜头聚焦于苏醒的细节：枝头滚动的第一颗露珠、拂面而过的微风、渐趋饱满的芽苞、覆着细绒的嫩枝，以及果园中初绽、略显羞涩的苹果花。

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或许不出一个周末，整座城市便会焕然一新。正是这些画面提醒人们，生命初动之美与自然复苏的轻盈气息弥足珍贵。

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在这场春色的接力中，杏树率先登场。在钢筋混凝土与玻璃幕墙的映衬下，第一朵杏花悄然绽放。柔软的粉白花瓣，勾勒出城市文明与自然生机之间的鲜明对照。紧随其后，阿拉木图的象征——苹果花，也将陆续吐蕊。

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春天虽刚刚启幕，却已悄然播下最初的喜悦。待到周末，枝头新叶舒展生长，城市景观将完成一次明显的转变。春色渐浓，为整座城市铺陈出层次分明的绿意与光影韵律。

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【编译：阿遥】