一季度劳动生产率同比增长2%

劳动生产率是衡量经济效率的重要指标，反映每名就业人员所创造的总增加值或产出水平。

数据显示，今年第一季度，全国经济平均劳动生产率为每名就业人员300万坚戈。其中，商品生产领域为440万坚戈，服务业为250万坚戈。

分行业看，采矿业和采石业劳动生产率最高，为每人1200万坚戈。其后依次为制造业860万坚戈，金融和保险业670万坚戈，专业、科学和技术活动480万坚戈，交通运输和仓储业350万坚戈。

劳动生产率最低的是医疗卫生和社会服务领域，为每人69.7万坚戈；农业、林业和渔业为71.4万坚戈。

与2025年第一季度相比，劳动生产率总指数为102%。其中，供水和污水处理行业增长最明显，达120.2%；交通运输和仓储业为114.1%，建筑业为113.9%，制造业为108.2%。

与此同时，部分行业劳动生产率下降。其中，房地产业为80.9%，采矿业为85.6%，住宿和餐饮业为95.5%，金融和保险业为96%。

从长期走势看，劳动生产率保持增长。与2019年相比，总指数达到118.7%，其中建筑业增长最为明显，达到240.8%；农业、林业和渔业为155.6%，信息和通信业为154.7%。

与2022年相比，劳动生产率总指数为112.7%，其中建筑业和交通运输业继续保持较快增长。