以色列对德黑兰实施“预防性打击” 双方关闭领空

卡茨指出，以方不排除伊朗方面进行报复性打击的可能。为防范潜在威胁，以色列全国范围内已启动空袭警报系统，提醒民众防范可能射向以色列的导弹袭击。

据《以色列时报》报道，以色列多地响起防空警报，军方呼吁居民留在防空设施附近，以确保安全。

Фото: Ateo

此外，以色列已关闭本国领空，并处于高度戒备状态，以应对可能的反击行动。

与此同时，伊朗媒体报道称，德黑兰市中心发生三起爆炸。Fars通讯社消息称，数枚导弹在德黑兰大学街和共和国大街一带爆炸。目前尚无人员伤亡报告。

伊朗方面也宣布，将对所有航空器关闭本国领空。

报道称，此次打击发生在两国此前持续12天的空中冲突之后，并是在美国和以色列多次警告称，如伊朗继续推进其核计划，将可能再次发动打击的背景下实施。

今年2月，美国与伊朗恢复就德黑兰核计划问题展开谈判。以色列表示，在美国与伊朗进行的任何谈判中，应要求彻底摧毁伊朗核基础设施，仅停止铀浓缩进程并不足够。

伊朗则表示，愿意以解除制裁为条件限制其核计划，但拒绝将该议题与导弹问题挂钩。德黑兰方面同时强调，将对任何军事打击采取防御措施。