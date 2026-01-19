阿拉木图州一例多器官捐献挽救5名患者 全国仍有4506人等待移植

据介绍，该名1979年出生的患者经医生确认发生脑死亡。在与医务人员充分沟通后，家属同意进行遗体器官捐献。整个捐献与移植流程由哈萨克斯坦共和国全国器官移植与高科技医疗服务协调中心统一组织和协调。

在此次捐献过程中，医疗团队成功获取了两枚肾脏、心脏、肝脏以及角膜。相关器官随后被迅速运送至专业医疗机构，心脏、肝脏、肾脏及角膜移植手术均顺利完成。接受移植的患者均来自全国统一的移植等待名单，其中包括一名儿童。

哈萨克斯坦卫生部对捐献者家属所作出的决定表示诚挚感谢，称这一选择为多名患者带来了重生的希望。

官方数据显示，截至 2025年底，哈萨克斯坦全国共有4 506名患者正在等待器官移植，其中包括123名儿童。超过90%的等待者亟需肾脏移植，器官短缺问题依然严峻。

卫生部门强调，此次成功的多器官捐献案例再次体现了器官捐献制度在挽救生命中的重要意义，也呼吁社会进一步关注并支持器官捐献事业的发展。

【编译：达娜】