以色列空袭加沙多地 超过60多名巴勒斯坦人死亡

据半岛电视台报道，以色列军队一夜之间在加沙造成至少 63 人死亡，其中包括 24 名儿童。

以色列总理办公室28日发表声明，称哈马斯“公然违反”停火协议，但未说明具体违反行为。内塔尼亚胡当天召集以色列安全部门负责人商讨应对措施。经商讨，内塔尼亚胡指示对加沙地带进行打击。

哈马斯当晚发表声明，否认参与当天在拉法地区对以军的袭击，并重申对遵守停火协议的承诺。声明称，以色列当天袭击加沙地带的行为违反停火协议，哈马斯呼吁斡旋方向以色列施压，要求其停止袭击。

美国总统特朗普表示，在一名以军士兵被“击毙”后，以色列进行了“反击”，但他声称“没有什么能够危及”停火。他还表示，哈马斯必须“规矩点”。

综合美联社与路透社报道，哈马斯下属武装组织卡桑旅28日发表声明称，由于以色列违反停火协议，将推迟移交一具以方被扣押人员遗体。哈马斯原定当晚8时移交这具新发现的遗体。

以色列国防军29日发表声明称，按照指令，在对加沙地带相关目标实施袭击之后，以军已恢复执行加沙停火协议。

声明称，在本次行动中，以军和以色列国家安全总局（辛贝特）共袭击了30名在加沙地带武装组织中担任指挥职务的武装人员。

声明称，以军将继续遵守停火协议，并对任何违反协议的行为作出回应。