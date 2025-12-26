统一二维码与稳定币并行推进：2025年哈萨克斯坦金融体系的深度调整

高利率政策为何持续？

2025年最受关注的金融动向之一，是货币政策的持续收紧。3月，国家银行将基准利率上调至16.5%，10月进一步提高至18%，并维持这一水平至年末。

国家银行在回复哈萨克国际通讯社书面询问时表示，上调基准利率的决定基于最新宏观经济预测，目的是在抑制通胀的同时，避免经济活动出现过度放缓。

尽管利率维持高位，但需求并未被完全压制。原因在于，政府和准国有项目仍持续向经济体系注入大量资金。为此，国家银行配套采取了其他紧缩措施：一方面，2025年开始有针对性地回收系统内的流动性；另一方面，将银行最低准备金要求从0.8万亿坚戈提高至2.7万亿坚戈，相关资金存放于国家银行作为缓冲储备。同时，通过黄金出售，又额外回收约2.7万亿坚戈资金。

Фото: Polisia.kz

在信贷端，监管要求同步趋严。银行在放贷时更加重视借款人的财务状况，消费信贷增长受到限制，以防止经济“过热”。即便如此，全年信贷增速仍保持在6%以上。

国家银行已向市场释放明确信号：至少在2026年年中之前，基准利率仍可能维持高位。业内普遍认为，哈萨克斯坦已进入“高成本资金”阶段，融资难度和成本上升，企业需更加注重效率和风险控制。

新银行入场，竞争格局生变

2025年，哈萨克斯坦金融市场迎来两家新银行——BNK商业银行和KMF银行。其中一家由国内大型小额金融机构转型而来，体现了落实总统关于提升银行业竞争水平的政策导向。

BNK商业银行在货币政策趋紧的背景下进入市场，其业务模式已充分考虑高利率环境，重点面向中小企业提供金融服务。

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

数字坚戈：从试点走向体系化应用

自2023年进入试验阶段以来，数字坚戈于2025年正式纳入国家金融体系，成为继现金和账户货币之后的第三种官方货币形态。

国家银行强调，数字坚戈并非加密货币，也不取代商业银行体系，而是由国家银行发行并通过银行应用程序使用的国家法定货币。

数字坚戈的核心特征在于“定向使用”。资金只能用于特定项目和用途，无法被随意挪用。因此，该工具率先在预算支出和国家项目中落地应用，包括帕夫洛达尔州和阿特劳州道路修复、“多斯特克—莫因特”铁路建设、增值税退税试点、农业补贴与贷款，以及阿斯塔纳中小学生免费热餐券等。

截至2025年底，数字坚戈在试点项目中的累计使用规模约为2700亿坚戈。已有7家金融机构接入平台，包括多家大型银行、“哈萨克邮政”及财政部国家金库委员会。未来，该工具将在国家和地方预算管理、国有控股公司资金使用中得到更广泛应用。总理沃勒扎斯·别克帖诺夫指出，数字坚戈是压缩影子经济的重要机制。

坚戈稳定币试点启动

2025年，哈萨克斯坦首次推出与坚戈挂钩的稳定币试点项目。与数字坚戈不同，稳定币由私营公司发行，以真实货币资产作为支撑，并接受监管机构监督。

国家银行解释称，数字坚戈属于国家责任范围内的官方货币，而稳定币则是企业自身的金融承诺，但其价值与坚戈锚定，并置于监管框架之下。

首个坚戈稳定币由Intebix公司在试点机制下推出，并与Solana、Mastercard及欧亚银行合作，实现加密资产与传统银行体系的连接。用户可将加密资产兑换为稳定币，通过专用加密卡完成商品和服务支付，结算时自动转换为坚戈。

同年，加密卡项目同步启动，为数字资产在现实消费场景中的合规使用提供通道。国家银行表示，未来稳定币有望在跨境支付中发挥更大作用。

Фото: Nano Banana Pro

统一二维码支付系统正式运行

11月13日，哈萨克斯坦全国统一二维码支付系统正式上线。该系统的核心优势在于实现跨银行互通，不再受制于客户或商户所使用的银行。

目前，Halyk Bank、Bank CenterCredit、Freedom Bank、Home Credit、RBK和Altyn Bank已接入系统，其余银行正陆续加入，预计2026年完成全面覆盖。

监管机构指出，统一二维码不仅简化了支付流程，也为未来跨境二维码支付奠定基础。目前，哈方正与中亚国家、土耳其和阿联酋央行开展磋商，首批试点项目计划于明年下半年启动。

在国际对比中，哈萨克斯坦数字金融改革成效逐渐显现。根据Oxford Insights发布的《2025年政府人工智能准备度指数》，哈萨克斯坦在195个国家中升至第60位，一年内前进16位。统一二维码支付系统的落地，标志着数字化成果正从政策构想转化为日常生活中的现实应用。

【编译：木合塔尔·木拉提】