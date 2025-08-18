以色列爆发大规模抗议活动 要求结束加沙战争

据美国有线电视新闻网报道，当日抗议活动于6时29分开始。以色列“被扣押和失踪人员家属论坛”在社交媒体表示，以色列各地17日举行数百场活动，超100万人参加。

报道称，截至17日下午早些时候，以色列警方表示已有38名抗议者因扰乱治安被捕。

据法新社介绍，17日的抗议活动似乎是2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来规模最大的抗议活动之一。

《以色列时报》援引“被扣押和失踪人员家属论坛”声明报道称，17日晚有近50万人聚集在该国中部城市特拉维夫一广场及周边街道，“旨在明确表示，全体以色列人希望释放所有被扣押人员并结束战争”。

内塔尼亚胡当日批评抗议活动，称“今天那些呼吁在不击败哈马斯的情况下结束战争的人”，不仅会强化哈马斯立场，推迟以色列被扣押人员获释，还会使在2023年10月7日发生的“恐怖事件”再次出现。

据以色列总理办公室网站消息，内塔尼亚胡表示，为了推动以色列被扣押人员获释，并确保加沙地带不再对以色列构成威胁，必须完成任务，击败哈马斯。

以色列国防军总参谋长扎米尔17日在视察加沙地带时表示，以军将进入军事行动的下一阶段，重点关注加沙地带北部加沙城。他表示，将继续对哈马斯进行打击，直至其被击败。

据《以色列时报》报道，作为“占领”加沙城计划的一部分，以军方正准备将该市居民“迁移”到加沙地带南部的难民区。在该计划实施前，以色列16日宣布将恢复向加沙地带提供帐篷和避难设备，“作为以色列国防军将人们从战争区域转移到加沙地带南部以对其进行保护的部分准备工作”。

沙特《中东报》报道称，哈马斯17日对此予以回应，称以色列计划在加沙地带南部提供帐篷和其他避难设备是“公然的欺骗”，并表示其制定的迁移计划将造成该地区居民面临“新一轮种族灭绝和流离失所”。