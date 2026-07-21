一个更加数字化的哈萨克斯坦正在形成：从“数字政府”到“智慧国家”的转变

（哈萨克国际通讯社讯）当人工智能、大数据和数字技术成为全球发展的关键词，一个国家的竞争力已不再仅仅取决于自然资源和地理位置，而越来越体现在其数字化治理能力和创新生态的建设上。近年来，哈萨克斯坦正以前所未有的速度推进数字化转型，从政府服务到城市管理，从教育医疗到人工智能产业布局，一个更加数字化、更加智能化的哈萨克斯坦正在形成。

从“跑部门”到“点手机”：数字政务改变民众生活

如果说数字化转型最直观的体现是什么，那么答案或许是——让民众少跑腿。

过去，办理身份证件、更换驾驶证、申请各类证明文件往往意味着排队和繁琐的手续。而如今，越来越多的公共服务已经可以通过手机完成。电子身份证、数字签名、线上办理公共服务等数字化工具，正在成为哈萨克斯坦民众日常生活的一部分。

对于许多年轻人而言，“去政府部门办事”已经不再是生活中的高频场景。通过数字化公共服务平台，许多原本需要数天甚至更长时间才能完成的手续，如今只需几分钟即可在线办理。

数字政务的发展，不仅提升了行政效率，也在一定程度上减少了办事成本，提高了政府服务的透明度和便利性。数字技术正让公共服务变得更加高效，也让国家治理更加贴近普通民众的需求。

“智慧城市”正从概念走向现实

数字化不仅体现在政府服务领域，也正在改变城市的运行方式。

在阿斯塔纳、阿拉木图等城市，智慧交通、智能安防、数字支付等应用场景不断扩展。无现金支付已经成为城市居民生活中不可或缺的一部分，从乘坐公共交通到日常消费，人们越来越习惯于通过手机完成支付。

与此同时，数字技术也开始被应用于城市管理。通过智能系统对交通流量、公共安全和城市运行数据进行分析，不仅有助于提升城市运行效率，也为未来建设更加宜居的智慧城市奠定基础。

随着数字基础设施不断完善，“智慧城市”正逐渐从一个技术概念转变为民众能够切身感受到的现实体验。

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教育数字化：为下一代创造更多可能

数字化转型不仅意味着技术进步，更意味着人才培养模式的变化。

近年来，哈萨克斯坦不断加大对信息技术和人工智能人才培养的投入。从中小学编程教育的推广，到高校人工智能专业的发展，再到各类国际科技竞赛中哈萨克斯坦学生取得的优异成绩，都反映出这个国家对未来科技人才培养的重视。

在国际学科奥林匹克竞赛中，哈萨克斯坦学生近年来屡获佳绩。越来越多的年轻人开始选择人工智能、信息技术和工程学等专业方向，数字经济正在成为吸引青年人才的重要领域。

与此同时，在线教育平台的发展也让优质教育资源能够覆盖更多地区，为缩小城乡教育差距提供了新的可能。

一个国家的数字化转型，最终需要由人才来推动。对教育领域的持续投入，正为哈萨克斯坦的未来积蓄力量。

人工智能：哈萨克斯坦正在布局下一个增长点

如果说数字化是基础，那么人工智能则被视为未来发展的重要方向。

近年来，哈萨克斯坦不断加快人工智能领域的国际合作与产业布局。国家层面提出了建设人工智能生态体系的发展目标，并积极推动相关基础设施建设。

今年7月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席在上海举行的世界人工智能大会并发表演讲。他在会上表示，任何国家都不应仅仅成为人工智能技术的消费者，每个国家都应拥有建设自身数字基础设施和制度能力的机会。

这一理念也反映出哈萨克斯坦对人工智能发展的思考——不仅要参与全球人工智能合作，更希望成为人工智能时代的建设者和贡献者。

与此同时，数据中心建设、数字产业合作以及人工智能人才培养等项目也正在加快推进。随着相关基础设施不断完善，人工智能有望成为推动哈萨克斯坦经济多元化发展的新引擎。

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数字经济正在成为新的增长动力

数字化转型的意义，不仅在于技术创新，更在于创造新的经济增长点。

近年来，哈萨克斯坦电子商务市场保持增长，数字金融服务不断完善，越来越多的科技企业开始关注哈萨克斯坦市场。依托欧亚大陆的重要地理位置，哈萨克斯坦也正在积极发展数字物流和跨境数字贸易。

在推进传统产业现代化的同时，哈萨克斯坦也将数字经济视为国家经济转型的重要方向之一。从数字基础设施建设到人工智能产业布局，从智慧城市建设到数字公共服务的发展，一个覆盖多领域的数字经济生态正逐渐形成。

从“数字政府”迈向“智慧国家”

数字化转型从来不是简单地将传统服务搬到互联网上，它更意味着国家治理理念和发展模式的升级。

今天的哈萨克斯坦，正在通过数字技术重新定义公共服务、产业发展和社会治理。数字化不再只是一个技术概念，而正在成为推动国家现代化发展的重要力量。

对于一个横跨欧亚大陆的国家而言，数字化不仅能够打破地域限制，也为经济多元化发展提供了新的机遇。从数字政府到智慧城市，从人工智能到数字经济，一个更加数字化的哈萨克斯坦正在形成，而这场转型的意义，或许才刚刚开始。