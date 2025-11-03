哈萨克斯坦边境一个月内拘捕逾4700名违法者

据该局数据，10月在加强国家边境防护与监控行动中，与相关机构协作共拘捕4743名违法人员，其中4077人为外国公民。

此外，还查获1708起非法运输货物及物品案件。具体包括：

武器及弹药相关——75起（其中2起涉及冷兵器、3起涉及橡胶弹枪、258起涉及冷兵器、13起涉及空包弹“AK-74”、36发弹药以及2800件枪支零部件）；

燃料及润滑油——531起，总价值超过1400万坚戈；

消费品——867起，总价值逾42亿坚戈；

货币运输——235起，总额超25亿坚戈。

在里海水域，执法行动制止106起偷捕事件。检查中没收24艘水上交通工具、超过136公里渔网、496条鲟鱼类鱼类（约2.9吨）以及4头红皮书濒危物种海豹。可能造成的生态损害总额超过11亿坚戈。

据悉，这些案件材料已移交执法及司法机关处理。

边境服务局表示，目前边境未实施限制措施，但“斯热姆（Сырым）”“阿利姆别特（Әлімбет）”和“科萨克（Қосақ）”口岸正在进行重建工程，可能导致通关时间延长。其余口岸均正常运转。

【编译：木合塔尔·木拉提】