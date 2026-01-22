一个月生产逾百架无人机：哈萨克斯坦空降突击部队推进无人航空系统建设

目前，部队内部已建立起无人机从组装、调试、测试到交付作战分队的完整流程。无人航空系统分队于两年前在空降突击部队编制内成立。此后，官兵不仅掌握了无人机的实战应用，还逐步实现了自主组装与维修，有效满足了部队相当一部分内部需求。

据介绍，无人机制造、装配及维修车间于2025年12月正式投入运行，由接受过专门培训的合同制军人负责运作。近期，该车间完成了第100架无人飞行器的组装，标志着批量化生产能力逐步形成。

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

所有无人机在交付前均需通过严格的控制与性能测试，随后移交至各作战分队使用。相关专家指出，这一发展方向源于现代战争形态的变化。对当代武装冲突的分析表明，无人飞行器在侦察、火力校正以及部队指挥控制中的作用日益凸显。

今年，空降突击部队计划依托训练中心启动无人机操作员培养工作。教学将由完成专业课程、具备多型号无人机实操经验的教官负责。此前，无人航空系统分队已在“空降-2025”演训活动中接受了首次“实战化检验”，执行了空中侦察、协助航空与炮兵火力校正、参与打击行动，并实现对分队的实时指挥与协同。

目前，空降突击部队装备体系中既包括国产战术级无人航空系统，也配备部分国外型号。相关建设、升级与技术完善工作仍在按计划持续推进。

【编译：达娜】