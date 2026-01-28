以色列公司将在阿特劳州建设沥青生产厂

据哈萨克斯坦国家投资促进公司“Kazakh Invest”介绍，论坛吸引了30多家以色列企业代表参加。此次活动是在以色列外交部长吉德翁·萨尔对哈萨克斯坦进行正式访问框架下举行的。

哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫在论坛上表示，根据去年前11个月的统计数据，哈以双边贸易额达到1.62亿美元。尽管如此，双方仍认为两国经贸合作具备进一步增长的广阔潜力。

库安特洛夫指出，哈萨克斯坦与以色列在多个领域具有互补优势，从农业技术和粮食安全，到数字化解决方案和水资源管理，合作空间十分广阔。他表示，哈方有意推动联合项目落地，构建新的产业链，发展长期、可持续的伙伴关系。哈萨克斯坦愿为以色列企业提供稳定、开放且可预期的投资环境。

在论坛期间，双方正式签署了在阿特劳州建设沥青生产厂的投资协议。相关信息显示，该项目将有助于增强国内沥青供应能力，同时为当地创造新的就业岗位。

【编译：木合塔尔·木拉提】