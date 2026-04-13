一季度哈国客货运输量稳步增长 汽车运输成为主要驱动力

统计显示，今年前三个月全国共完成货物运输2.398亿吨，同比增长8%；旅客运输量达4.837亿人次，同比增长9.3%。

与此同时，货物周转量下降3.3%，降至1330亿吨公里；旅客周转量则增长4.8%，达到217亿人公里。

运输行业总收入达1.84万亿坚戈，其中货运收入1.46万亿坚戈，客运收入3764亿坚戈，另有628亿坚戈来自带乘务人员的运输工具租赁服务。

铁路运输

报告期内，铁路共运输货物9070万吨，同比增长8%；货物周转量为807亿吨公里，同比下降3.6%。旅客运输量为470万人次，同比下降1.6%。铁路行业收入达到6691亿坚戈。

公路及城市电力交通

该领域增长最为显著，共运输货物8590万吨，同比增长20.4%；旅客运输量达4.756亿人次，同比增长9.5%。其中，公交运输占主导地位，运送旅客3.989亿人次。行业总收入为5011亿坚戈。

管道运输

货物运输量为6220万吨，同比下降5.3%；货物周转量降至408亿吨公里。行业收入为4617亿坚戈，全部来自货物运输。

航空运输

旅客运输量同比增长2%，达到340万人次；旅客周转量增长9%。货运量为6600吨。航空业收入达2009亿坚戈。

海运及沿海运输

完成货物运输101万吨，同比下降1.1%；货物周转量增长2.7%。行业收入为77亿坚戈。

从市场结构看，私营部门仍是运输市场主体，共完成货物运输1.232亿吨、旅客运输3.717亿人次，实现收入1.07万亿坚戈。

国有企业完成货物运输9200万吨、旅客运输1.064亿人次，收入达7227亿坚戈。外资企业则运输货物2460万吨、旅客550万人次。

从区域分布来看，阿拉木图市和阿斯塔纳市在运输规模方面位居前列。其中，阿拉木图市完成旅客运输1.179亿人次、货物运输1300万吨，实现收入4099亿坚戈；阿斯塔纳市旅客运输量为8010万人次、货物运输1450万吨，收入达1917亿坚戈。

此外，阿特劳州（2960万吨）和阿克莫拉州（2950万吨）在货运量方面表现突出。

国家统计局指出，客货运输增长主要得益于公路运输的活跃以及整体运输服务的稳定发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】