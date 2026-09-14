托卡耶夫总统向一批韩国公民授予“友谊”勋章

国家元首向出席这一意义重大仪式的各界人士致以问候，并强调哈萨克斯坦人民与韩国人民长期以来一直保持着友好关系。

- 尽管两国地理距离遥远，但相互尊重与共同利益拉近了彼此的距离。尽管面临竞争与挑战，韩国经济依然保持着成功发展，这充分彰显了韩国人民的勤劳精神，以及主要企业家的不懈努力。哈萨克斯坦人民及领导层对友好国家韩国怀有高度敬意。大韩民国是哈萨克斯坦的战略伙伴，我们视其为在国际舞台上具有重要地位的国家。如今，两国间多领域的合作正日益深化。五年前，我们通过了关于加强战略伙伴关系的联合声明。-托卡耶夫说。

总统指出，两国之间已经建立了深入的政治对话，多方面的合作得到了加强。

- 经贸关系发展迅速。我们正在机械制造、能源、冶金、高新技术等领域实施一系列重大项目。享誉全球的韩国企业在我国成功开展业务。我们的文化与人文联系也得到了加强。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦朝鲜族社群代表在加强与韩国的关系方面发挥着特殊作用。

- 目前，哈萨克斯坦居住着十多万朝鲜族居民。他们为我国的经济及社会政治发展做出了巨大贡献。哈萨克斯坦为国内各族群创造了良好的发展条件。朝鲜族社群在这片土地上和谐生活，在增强民族团结与凝聚力方面发挥着重要作用。韩国文化中心遍布哈萨克斯坦各地，位于阿拉木图的国立高丽剧院也深受观众喜爱。此外，当地还发行韩语报纸并播出专门的韩语广播节目。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，加强两国人民之间的友谊符合双方的共同利益。

- 我认为今天对于哈萨克斯坦与韩国的关系而言是一个重要的日子。借此访问之际，我决定向韩国多位杰出的国家及社会各界人士授予二级“友谊”勋章。这是哈萨克斯坦人民向各位表达诚挚敬意与深厚情谊的象征。我坚信，各位将继续为巩固两国关系作出重要贡献。-他说。

在仪式上，韩国第22届国会议员孟圣奎（Maeng Sung-kyu）和李在康（Lee Jae-kang）、首尔网络大学校长李相均（Lee Sang-gyun）、韩国外国语大学教授兼中亚研究所所长孙永勋（Son Young-hoon）以及现代综合医院院长金富燮（Kim Bu-seop）被授予二级友好勋章。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда