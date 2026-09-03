马杜罗以享有豁免权为由要求美方撤销指控

（哈萨克国际通讯社讯）据Euronews报道，委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子西莉亚·弗洛雷斯已向美国法院提出申请，要求撤销针对二人的毒品走私相关指控，理由是他们享有国家元首及相关国家豁免权。

马杜罗方面将自己称为“战俘”，并称此前遭美方拘捕是“绑架”。其律师主张，美国法院无权审理针对一名外国国家元首的刑事案件，相关案件只能由委内瑞拉法院审理。

据报道，马杜罗及弗洛雷斯的律师当地时间2日向纽约曼哈顿联邦法院提交动议。律师认为，由于马杜罗在被起诉时仍被委内瑞拉方面视为在任国家元首，因此相关起诉应被撤销。

律师在提交的文件中表示，美国法院此前从未审理过针对“在被起诉时仍被其本国承认为现任国家元首”的外国领导人的刑事案件。

辩方同时主张，国家元首不应在本国以外国家的法院受到刑事追诉，并认为即使法院不接受马杜罗享有国家元首豁免权的主张，其履行官方职务的行为也应受到相关豁免保护。

弗洛雷斯的律师则另行提出，她同样应基于国家豁免原则免受美国刑事起诉。辩方称，这一豁免权属于委内瑞拉国家主权的一部分，只有委内瑞拉自身有权放弃。

马杜罗及弗洛雷斯均否认相关指控。

美国联邦法官阿尔文·赫勒斯坦此前已将案件正式审判日期定于2027年6月1日，并计划于2026年11月17日就撤销起诉的相关动议举行口头听证。美国联邦检察机关预计将于10月2日前提交回应。

马杜罗和弗洛雷斯自2026年1月被美方人员在加拉加斯拘捕并送往纽约后，一直被关押在布鲁克林一所监狱内。两人均已在法庭上表示不认罪。如果陪审团最终认定其参与向美国走私可卡因的相关共谋活动，他们可能面临终身监禁。

美国检方指控马杜罗与委内瑞拉执法人员及毒品犯罪集团合作，参与向美国输送大量可卡因。马杜罗方面则坚决否认有关指控。

美国政府将拘捕马杜罗的行动称为一次执法行动，而马杜罗本人则一直称自己遭到非法拘押。