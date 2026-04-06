哈萨克斯坦一季度国际赛事揽200枚奖牌 创历史突破

在民族传统体育项目领域，我国运动员共获得22枚奖牌（9金、6银、7铜）。

残疾人体育事业同样取得丰硕成果。第一季度，残疾人运动员共赢得34枚奖牌（15金、10银、9铜）。具体而言，残奥项目获得24枚奖牌（7金、8银、9铜），非残奥项目则斩获10枚奖牌（8金、2银）。

在冬季运动项目上，我国选手也有6枚奖牌（4金、2银）入账。

综上所述，2026年第一季度，哈萨克斯坦国家队在各类国际赛事中累计夺得200枚奖牌，其中金牌79枚、银牌57枚、铜牌64枚。

此外，哈萨克斯坦健儿在第一季度还取得了一系列具有里程碑意义的成就。特别是在菲律宾大雅台举行的场地自行车亚洲锦标赛中，哈萨克斯坦青少年女子国家队在团体追逐赛中夺得历史性的金牌。

在瑞士艾罗洛举行的世界青少年自由式滑雪空中技巧锦标赛中，阿山·阿斯勒汗以103.35分的优异成绩在决赛中摘金，定穆哈迈德·拉依姆库洛夫以92.82分荣获银牌。此外，在阿塞拜疆巴库举行的体操世界杯分站赛中，米拉德·卡里米拼下两枚银牌。

速度滑冰赛场也传来捷报，名将克里斯蒂娜·舒梅科娃表现惊艳，包揽五枚金牌，加冕青少年组世界全能冠军。这一突破成为我国体育史上的又一高光时刻。

哈萨克斯坦旅游和体育部表示，将继续有计划地推动竞技体育发展，全力做好国家队备战后续国际大赛的保障工作。

【编译：阿遥】