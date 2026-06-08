基辅一涉哈跨国贩毒团伙呼叫中心被捣毁 11人落网

（哈萨克国际通讯社讯）据Polisia.kz网站消息，哈萨克斯坦内务部联合乌克兰国家警察以及两国总检察院开展专项行动，成功捣毁一个为国际犯罪集团服务的呼叫中心网络。该组织涉嫌在欧洲及独联体国家从事合成毒品生产和贩运活动，并招募哈萨克斯坦公民参与毒品犯罪。

哈萨克斯坦内务部禁毒委员会副主席叶勒达尔·阿布德克诺夫（Елдар Әбдікенов）表示，5月28日，执法人员在乌克兰首都基辅开展行动，关闭了多个与跨国犯罪组织有关的呼叫中心。

他说：

“调查发现，这些呼叫中心被用于招募人员参与毒品犯罪活动。相关运营人员和管理人员通过网络在哈萨克斯坦境内招募人员担任毒品藏匿点管理员和毒品包装人员，并将其非法卷入毒品交易链条。”

行动期间，执法部门共抓获11名嫌疑人，其中包括组织者、呼叫中心运营人员以及负责招募人员的工作人员。

警方还对9处地点进行了搜查，查获约4万美元、1万欧元现金、一辆路虎揽胜（Range Rover）汽车，以及18部手机、12台笔记本电脑和平板设备等物品。

叶勒达尔·阿布德克诺夫表示，目前执法机关正在对查获电子设备中的数据进行分析，同时追查组织者使用的网络账户，并开展资金流向调查。

哈萨克斯坦内务部指出，此次行动将有助于减少哈萨克斯坦公民被卷入毒品犯罪活动的情况，并进一步打击和追究国际毒品犯罪组织幕后策划者的法律责任。