一杯马奶背后的传承：哈萨克斯坦家庭打造融合传统文化与公益理念的包容性民族村

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦北部阿克莫拉州的一座马场里，一项融合传统马奶（柯穆兹）制造技艺与社会公益理念的创新项目正在悄然成长。从一个普通的家庭牧场，到致力于帮助发育障碍青年实现自立的包容性民族村，这个项目不仅延续着哈萨克民族世代相传的马奶文化，也为特殊群体创造了融入社会的新机会。

该项目于日前在阿斯塔纳卡扎纳特赛马场举办的“BaiQymyz 2026”国际美食节上亮相，与来自哈萨克斯坦各地及俄罗斯的马奶（柯穆兹）生产者共同展示这一拥有数百年历史的传统饮品文化。

从家庭牧场到马奶品牌

15年前，阿加别克·阿布迪奥拉佐夫（Agabek Abdiorazov）与妻子搬至阿克莫拉州阿科尔村，创建了属于自己的家庭牧场。最初，这里只是一个普通的家庭农场，后来逐渐发展成为以养马为核心的牧场。

阿加别克一生热爱动物，在家人的记忆中，他不仅为牧场里的每一匹马取了名字，还经常救助受伤的野生动物。他始终认为，马匹应当在广阔草原上自由奔跑，而不是被圈养在狭小的空间里。

在经营牧场的同时，他还创造了独具特色的马奶制造工艺。牧场的母马生长于哈萨克斯坦北部草原，而制作过程中则加入来自南部地区的天然草本植物，将两个地区的自然馈赠巧妙融合。

此外，家族至今仍沿用传统的烟熏工艺，为马奶赋予独特的香气，而整个制作过程不添加任何人工香料或添加剂。

“很多人都会问我们的马奶添加了什么，其实什么都没有。那种特殊的香气只是源于传统烟熏工艺。”项目创始人之一扎纳特·扎伊劳（Zhanat Zhailau）介绍说。

一位特殊女孩带来的改变

去年，阿加别克离世后，家人决定不仅要延续他的事业，更希望赋予牧场新的意义。

这一改变源于他的孙女——患有发育障碍的詹萨娅（Zhansaya）。

家人发现，相比于在城市当中，詹萨娅在牧场工作期间逐渐变得更加自信和独立，也找到了属于自己的价值感。

通过照顾动物、参与牧场的日常工作，她不仅提升了动手能力和生活技能，更感受到自己正在为一项有意义的事业贡献力量。

这一经历让家人萌生了新的想法——打造一个面向发育障碍青年群体的包容性民族村，让更多年轻人在这里学习技能、获得工作机会，并实现更好的社会融入。

Фото: The Astana Times

打造属于特殊青年的包容性民族村

如今，这座牧场正逐步向包容性民族村转型。项目希望为发育障碍青年提供一个能够长期学习、工作和生活的空间，让他们掌握一门技能，并拥有更加独立的人生。

扎伊劳表示，项目的初衷并不是追求经济收益。

“我们的目标不是赚钱，而是希望有特殊需求的年轻人能够学会一门手艺，变得更加独立，并具备未来养活自己的能力。”她说。

项目计划将传统马奶制作技艺与民族文化体验相结合，让参与者在真实的生产和生活环境中学习和成长。

在国际美食节上传递传统与温暖

在“BaiQymyz 2026”国际美食节上，这一家人不仅展示了自己的特色马奶饮料品牌，也向公众介绍了包容性民族村的发展理念。

本届美食节吸引了来自哈萨克斯坦和俄罗斯的59家马奶生产商参加。活动期间还举办了传统美食展、民族手工艺展示以及丰富多彩的文化表演，并以展示56吨马奶冲击新的哈萨克斯坦纪录。

对于项目团队而言，马奶（柯穆兹）不仅是一项传统技艺，更是一种连接人与人、连接过去与未来的文化纽带。

未来，他们希望将这一项目建设成为一个长期运营的包容性空间，在传承哈萨克民族马奶（柯穆兹）文化的同时，为更多发育障碍青年提供学习、工作和融入社会的机会，让传统文化在新时代焕发新的生命力。