回归一院制：哈萨克斯坦议会制度的历史回顾

1938年

哈萨克斯坦的立法机构最初为一院制，其历史可追溯至苏联时期。1938年，根据哈萨克苏维埃社会主义共和国宪法，成立了由单一议会组成的最高苏维埃。

1978年

这一年，哈萨克苏维埃社会主义共和国通过新宪法，并在此基础上组建了新的最高苏维埃，仍为一院制。

1991年

1991年12月10日，哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃改组为哈萨克斯坦共和国最高苏维埃，仍保持一院制结构。

1995年

1995年8月30日，哈萨克斯坦通过新宪法，建立了由上院（参议院）和下院（马吉利斯）组成的两院制议会。

两院制议会的历史使命

首任参议院议长沃米尔别克·拜格勒德（Өмірбек Бәйгелді）曾回忆，两院制议会的建立并非一蹴而就，而是经过了广泛的社会争论和深入研究。

“在决定采用两院制之前，我们研究了许多国家的经验。最终得出结论：作为一个幅员辽阔、事务复杂的大国，两院制更为合适，这一内容也因此被写入新宪法。”他说道。

沃米尔别克·拜格勒德在两院制议会成立十周年时评价其“已达到专业立法水平”。他认为，两院制议会的设立使国家局势趋于稳定。

“此前，最高苏维埃时期，许多议题被公开激烈讨论，情绪化的人群容易引发各种思潮和政治组织的涌现，各类口号层出不穷。两院制议会的设立有效平息了这些纷争，引导局势走向平稳。”他补充道。

在最高苏维埃时期，总统的许多倡议难以通过，包括将首都从阿拉木图迁至阿克莫拉的提议。前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在回忆录中提到，最高苏维埃在加速改革和推动经济向市场化转型方面设置了障碍。

然而，也有观点认为，1995年后的两院制议会为总统权力和权威主义的加强铺平了道路，其影响力较此前有所减弱。

过去二十年间，关于“议会是否需要两院制”的讨论不时出现。不少政治评论家都对表达了对两院制的质疑，并且认为哈萨克斯坦人口相对较少，且为单一制国家，两院制并非必要。

2025年

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫首次提出回归一院制议会的设想。

2027年

在近期发表的年度国情咨文当中，托卡耶夫总统建议，通过裁撤参议院实现一院制议会，并计划在2027年将这一议题提交全民公投。

【编译：木合塔尔·木拉提】