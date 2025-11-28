中文
    托卡耶夫总统：新一院制议会改革将彻底取消总统配额 所有议员一律平等选举产生

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的全国乡村行政长官对话平台上明确宣布，今年国情咨文中提出的建立一院制议会改革，是过去一系列政治改革的逻辑延续，旨在进一步巩固“强总统—有影响力的议会—对人民负责的政府”原则，国家仍将保持总统制共和国性质。

    а
    Фото: Акорда

    托卡耶夫指出，一院制议会改革正在社会上引发热烈讨论，有人建议议员人数应与人口成正比，可能增至200人（目前两院共148人）。他强调：

    “议会改革绝不是简单把两院合并。个人认为没有必要大幅增加议员人数，相反要精简优化，提升工作效率。最重要的一步是：新一院制议会将彻底取消总统配额，所有议员必须以完全平等的方式选举产生。这一点要向全社会讲清楚、说明白。”

    总统要求打造真正专业化的议会：

    “立法机构必须吸纳高素质、有经验的顶尖专业人才。简单说，就是要建成一个真正的职业议会。”

    他建议认真研究增设专门委员会，例如单独设立数字化委员会、区域发展委员会等，相关议题将由专门工作组深入研究。托卡耶夫透露，自己对这场重大改革也有多项具体建议，所有方案都将经过充分论证后公布。

    他同时指出，此次修宪涉及内容极多，几乎相当于制定新宪法，因此极有可能再次通过全民公投由人民直接决定。

    在当前复杂而关键的改革阶段，托卡耶夫特别强调：

    “国家必须保持平静与稳定。我们全社会要共同捍卫‘法治与秩序’原则。执法机关要展现高度职业素养，绝不给任何挑衅者或想玩‘阴暗政治’的人可乘之机。”

    【编译：木合塔尔·木拉提】

