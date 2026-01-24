一院制议会“库鲁尔泰”将如何运作？立法程序、选举方式和议员标准明确

卡林表示，围绕一院制议会的制度设计，改革工作组此前已进行了系统、深入的讨论，并就多项关键问题形成一致意见。

根据改革设想，库鲁尔泰将实行法律草案三读制。

前两次审议主要用于明确法律草案的核心内容和政策方向，第三次审议则侧重于法律文本的技术性和规范性，确保其符合法律体系和立法要求。

卡林同时指出，议会改为一院制并不会影响立法工作的连续性。按照相关设想，在议会未运作期间，立法职能将由国家最高领导人——总统临时行使，以保障国家治理的稳定性。

在议员规模方面，改革工作组建议，未来库鲁尔泰由145名议员组成。该人数是在“建立专业、高效议会”的目标基础上确定的。

关于议员资格，工作组倾向于保留现行马吉利斯（现议会下院）议员的基本要求：候选人须年满25岁，并在过去10年内持续居住在哈萨克斯坦境内。相关附加条件可在后续宪法性法律中进一步细化。

在选举制度方面，改革方案明确提出，库鲁尔泰议员将完全通过比例代表制选举产生，仅采用政党名单方式。这一做法被认为有助于加强政党的制度化建设，提升其在政治体系中的责任和作用。

议员任期方面，改革设想将库鲁尔泰议员的任期确定为5年。卡林表示，这一周期既有利于议会工作的稳定性，也便于定期更新议会结构，保持政治体系的活力。

卡林强调，未来一院制议会中不设总统配额，所有议员均通过统一规则选举产生。同时，女性、青年和残障人士的保障性配额将继续保留，但该配额属于政党名单内部机制，而非国家直接分配。

他指出，这种安排旨在在保障公平竞争的同时，兼顾社会多样性和包容性。

【编译：达娜】