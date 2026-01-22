副总统职位、一院制议会与人民理事会：政治学者解读第五届国家库鲁尔泰提出的改革意义

Kazinform：国家元首在第五届国家库鲁尔泰会议上宣布了一系列涉及国家政治体制的全面改革。您认为这些变化将如何影响哈萨克斯坦的未来？

艾达尔·阿米列巴耶夫：这些改革意义重大，因为它们直接触及国家治理架构的长远设计。目前我们正处于全球转型的关键期：既有世界秩序正在重塑，甚至那些民主传统深厚的国家也在重新审视自身治理模式。哈萨克斯坦同样在客观上走向更具动态性和适应性的政治体系。

Kazinform：会议最引人注目的举措之一是设立副总统职位。您认为这一职位应在维护政治稳定中发挥怎样的作用？

艾达尔·阿米列巴耶夫：总统明确指出，副总统将与国家元首组成统一团队，执行总统交办的任务。这一职位完全嵌入总统制框架之中。类似模式在国际上已有先例，例如美国总统与副总统通过同一竞选纲领共同当选。职能分工可能如下：总统侧重外交与战略方向，副总统则更多负责内政、社会经济、人文领域以及与社会的互动。

Kazinform：立法权将发生哪些变化？

艾达尔·阿米列巴耶夫：总统启动了议会改革，从两院制转向一院制，并提议将新议会命名为“库鲁尔泰”，这与我们的政治文化传统高度契合。同时，将设立常设的社会咨询机构——人民理事会。

Kazinform：这些新形式在实践中是否经过检验？

艾达尔·阿米列巴耶夫：是的。从2019年起，先是国家社会信任委员会，后来是国家库鲁尔泰，都在逐步运行。社会活动家、专家、各社会、民族、宗教群体代表都参与其中。这些平台让最紧迫的社会问题得到公开讨论，并使立法更贴近民众实际需求。

Из личного архива Айдара Амребаева

Kazinform：新议会在职能上应如何定位？

艾达尔·阿米列巴耶夫：议会应专注于立法工作，深入、系统地履职。目前议员常常被要求迅速回应信息事件、发表对外声明或卷入争议话题，这分散了他们对核心职能的注意力。这些事务完全可以由社会活动家和专家来处理，议员则应把精力放在提高立法质量上。

Kazinform：145名议员、8个委员会，如何确保各方利益均衡？

艾达尔·阿米列巴耶夫：从数量上看，这一配置较为合理。但议会权威的关键不在于人数，而在于真正的政治竞争。要实现“强有力的总统——有影响力的议会——对人民负责的政府”这一总统制公式，必须大力发展政党体系。需要修改选举与政党立法，放宽新党注册条件，让议会成为不同纲领、不同发展路径的竞争舞台。只有这样，议员整体素质才能赢得社会信任。

Kazinform：新机构将如何影响民众对权力的信任以及民主实践的发展？

艾达尔·阿米列巴耶夫：信任是双向的。权力必须赢得社会的信任，而社会也应承担起自身责任，积极参与。如此大规模的改革本身就是对公民社会的明确号召：请你们更主动一些，提出倡议，参与对话，一起为国家未来负责。总统的讲话正是这种号召：让我们共同推动哈萨克斯坦的发展。

值得一提的是，在第五届国家库鲁尔泰会议上，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布，新议会任期为5年。同时，未来国家机构成员的任命必须经议会多数同意方可生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】