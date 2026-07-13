哈萨克斯坦一季度经济同比增长3%

今年1月至3月，全国最终消费支出超过22.5万亿坚戈，占GDP的67.8%。其中，居民消费支出达18.5万亿坚戈，占GDP的55.7%，同比实际增长5.7%；政府消费支出为3.9万亿坚戈，占GDP的11.6%，同比实际增长12.8%；服务居民的非营利组织消费支出为1690亿坚戈，同比实际下降11.5%。

同期，全国资本形成总额为8.7万亿坚戈，占GDP的26.4%，同比实际增长7.2%。其中，固定资本形成总额为7.5万亿坚戈，同比增长7.9%；存货增加额为1.3万亿坚戈。

对外贸易方面，货物和服务净出口为1.9万亿坚戈，占GDP的5.8%。出口总额为11.1万亿坚戈，同比实际下降5.9%；进口总额为9.2万亿坚戈，同比增长3.1%。

此外，按生产法计算，哈萨克斯坦一季度GDP为34.1万亿坚戈，与最终使用法计算结果相差8949亿坚戈，占GDP总量的2.6%。