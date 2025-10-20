以军报复性袭击加沙多地 后称将重新执行停火协议

以军当晚发表声明说，以军动用战机、无人机和火炮，在过去数小时内对数十个哈马斯目标实施打击，其中包括武器储存设施、军事基础设施和火力点等。以军战机还投射120多枚弹药，摧毁加沙地带南部一处长约6公里的地下设施。以军称该设施被哈马斯用于策划和发动针对以色列的袭击，曾用于藏匿被扣押人员。

以军说，当天上午，以军部队在加沙地带南部城市拉法拆除巴方武装组织军事设施时，一群武装人员潜出地道，向两辆以军挖掘机开火。以方称这次袭击发生在“黄线”以东的以军控制区，系哈马斯所为，严重违反加沙停火第一阶段协议。袭击造成以军士兵两死三伤。“作为回应”，以军空袭和炮击拉法地区哈马斯军事目标，随后扩大打击范围。

不过，哈马斯下属武装派别卡桑旅否认拉法出现“任何事件或冲突”，重申哈马斯“仍在完全执行停火协议”。

以军19日晚在一份后续声明中说，根据以政府高层指示，以军在对哈马斯实施一系列打击后，已开始重新执行停火协议，“以军将继续执行停火协议，并对任何违反协议的行为予以坚决回应”。据以色列第12频道电视台报道，以总理内塔尼亚胡当晚与国防部长卡茨等高级安全官员会商，仍希望维持停火协议，以确保哈马斯移交剩余被扣押人员遗体。

加沙地带卫生部门消息人士、医疗人员和目击者19日告诉新华社记者，加沙地带北部杰巴利耶镇、中部努赛赖特难民营和扎韦达镇、南部汗尤尼斯市等多地当天遭到以军袭击，造成超20人死亡，多人受伤。加沙地带民防部门发言人马哈茂德·巴萨勒说：“自19日清晨以来，已接到来自不同地区的20多通求救电话，除数十名伤员外，还找到了14具尸体，其中包括妇女和记者。”

巴萨勒表示，以军轰炸目标包括平民集会场所、一家咖啡馆、一栋小木屋以及流离失所者居住的帐篷，“由于燃料和设备的严重短缺，搜救行动在极其困难的条件下进行”。

位于加沙地带中部代尔拜拉赫市阿克萨医院的一名消息人士证实，以军在扎韦达镇分别针对一个平民集会场所和一间接待多名记者的小屋进行了袭击，造成8人死亡。

此外，据多家以色列媒体当天报道，内塔尼亚胡接受以军总参谋长扎米尔建议，决定全面暂停放行援助物资进入加沙地带，“直至另行通知”。

加沙停火第一阶段协议10日生效。哈马斯共释放了20名以方被扣押人员并移交了部分被扣押人员遗体，以色列则释放了近2000名巴勒斯坦囚犯和在押人员，但连日来，内塔尼亚胡政府与哈马斯互相指责对方违反停火协议，协议脆弱性凸显。