以军袭击加沙一医院 包括5名记者在内至少20人死亡

据路透社报道，以色列25日袭击了位于加沙地带南部汗尤尼斯的纳赛尔医院，造成至少20人死亡，其中包括5名来自路透社、美联社、半岛电视台等媒体的记者。

美联社称，加沙医疗官员称，纳赛尔医院当天接连遭遇两次袭击。视频画面显示，记者和救援人员在第一次袭击后迅速赶往现场，随后医院外部的一处楼梯发生巨大爆炸，该处通常是记者聚集的位置。

消息称，目前，美联社和路透社已联合致信以色列当局，要求其做出解释。

据《以色列时报》报道，以总理办公室25日在社交媒体发表声明称，以色列对当天发生在纳赛尔医院的悲剧性意外深表遗憾，军方正在对此次行动进行调查。

声明还说，以色列的战争对象是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)，目标是击败哈马斯，将被扣押人员带回家。

以色列《国土报》称，以军方发言人埃菲·戴弗林在袭击发生后表示，以军不会故意针对平民，军方正对此事“进行彻底的调查”。

据联合国官网消息，联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克25日表示，联合国秘书长古特雷斯强烈谴责此次袭击。

古特雷斯强调，包括医务人员和记者在内的平民必须始终受到尊重和保护，他呼吁对这些杀戮事件进行迅速、公正的调查。