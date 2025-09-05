以军称已控制加沙城40%区域 将继续扩大军事行动

戴弗林当日在新闻发布会上表示，以军本周动员数万名预备役军人，以推进对加沙城内巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的打击。目前，以军正在加沙城北部谢赫·拉德万社区、东南部宰通区等地展开行动，打击哈马斯并且摧毁其地道等基础设施。他称，以军将继续在各地追击哈马斯，直至其“彻底溃败”。

综合路透社与《以色列时报》报道，以军总参谋长扎米尔2日宣布开始在加沙城的地面行动，以军目前已推进至加沙城郊区，但尚未进入中心城区或人口密集区。以军连日炮击加沙城附近“无人居住”区域，试图迫使平民撤离。加沙城约100万名居民中，目前已有7万人左右逃离该地，以军估计将有约20万人拒绝撤离。

《以色列时报》报道，有加沙城居民表示，加沙地带“没有任何地方是安全的”，他们无处可去。

巴勒斯坦通讯社4日援引加沙地带卫生部门数据称，4日凌晨以来，以军对加沙地带的地面和空中袭击已造成至少78人丧生。

以色列安全内阁8月上旬批准由以军接管加沙城的计划。8月20日，以色列国防军称已控制加沙城外围。据报道，以方将加沙城视为哈马斯的大本营和被扣押人员所在地。