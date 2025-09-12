以军在加沙致死42人 哈马斯说停火条件不变

加沙地带民防部门发言人马哈茂德·巴萨勒11日发表声明说，以军正试图破坏加沙地带北部加沙城居民区的稳定，蓄意轰炸人口密集的居民区，“企图迫使居民逃往加沙地带中部和南部”。

在加沙地带南部汗尤尼斯市，人道主义工作者拉万·艾哈迈德告诉新华社记者，从加沙城逃来的民众发现南部地区没有安置空间、食物匮乏且医疗条件恶劣。许多人被迫露宿街头。“我们已无力接纳新一波流离失所的家庭。”

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处11日在社交媒体发文说：“以色列在加沙城的军事行动正迫使民众流离失所。人们无处可去。加沙没有安全之地，没有人是安全的。”

以色列国防军当天发表声明说，以军正在加沙城北部谢赫·拉德万社区外围及附近的杰巴利耶地区展开行动，阻止巴方武装组织在周边地区建立据点。以军还继续打击用于武装活动的军事基础设施，消灭武装人员，并定位拆毁地道。

哈马斯发言人法齐·巴尔胡姆当天发表视频声明说，以色列9日在多哈对哈马斯领导层的袭击不会动摇哈马斯关于停火谈判的立场与诉求，即以色列必须停止侵略、从加沙地带全面撤军，真正交换被扣押人员，缓解人道困境以及加沙地带重建。

据以色列媒体报道，身处多哈的巴尔胡姆表示，以色列此次袭击不仅企图暗杀哈马斯谈判代表团，还企图破坏谈判进程和卡塔尔、埃及的斡旋努力，显示以方拒绝任何停火协议。