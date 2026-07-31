哈萨克斯坦入夏以来水域救起218人

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦紧急情况部表示，自6月1日游泳季开始以来，全国水域已救起218人，其中包括76名未成年人。同期共有102人溺亡，其中34人为未成年人。

紧急情况部在新闻发布会上介绍，为降低溺水事故风险，该部门联合内务部、地方政府及志愿者组织开展了超过3.9万次巡查和巡逻。因违反水上安全规定，共有1995人被追究行政责任，罚款总额超过2600万坚戈。

目前，全国设有52个救援站，并在无人值守水域增设233个机动救援小组。

数据显示，今年游泳季以来的溺亡人数较去年同期有所增加。去年同期共有88人溺亡，其中包括28名儿童。目前约85%的溺亡事故发生在未经批准或未配备安全设施的游泳区域。

今年以来，哈萨克斯坦已有约3万名儿童接受游泳技能培训，全国水域设置了1445个安全警示标志。

目前，全国共确定733处获准开展水上休闲、旅游和体育活动的场所，其中包括294处公共海滩和420处私人海滩，另有19处用于体育和旅游活动。所有公共海滩均免费开放。

紧急情况部提醒民众，应选择获准开放的水域活动，避免在禁止或缺乏安全设施的区域游泳，并加强对儿童的看护。同时，严禁酒后下水，不要超越规定游泳区域或在未经确认安全的地点跳水。

此外，紧急情况部正在加强对小型船舶的安全监管。自7月1日以来，相关部门已针对小型船舶使用领域的违法行为开具500余份行政处罚决定，罚款总额超过500万坚戈。