哈意两国深化人文合作：阿斯塔纳命名马可·波罗街，罗马将立阿拜雕像

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在会谈后的联合声明中表示：

“我们高度关注加强文化与人道联系。今天，阿斯塔纳一条主要街道以意大利伟大旅行家马可·波罗命名。明年，意大利将举办‘游牧黄金’展览， 那不勒斯古老的圣卡洛剧院也将上演阿拜歌剧。今年，罗马将树立哈萨克伟大诗人阿拜·库南巴耶夫的雕像。我借此机会向意大利人民表达诚挚谢意，感谢你们支持这些倡议。我们视之为对哈萨克文化遗产的尊重和真挚友谊的体现。这些举措必将进一步促进两国人民友好交流。”

塞尔焦·马塔雷拉对此回应：

“文化领域的合作是我们关系的重要组成部分。意大利将在阿斯塔纳开设中亚地区首个人文中心，我对此深感自豪，并感谢贵方的支持。将阿斯塔纳一条街道命名为马可·波罗，体现了您对延续两国关系的坚定意愿。频繁的高层互访，包括总理梅洛尼的访问以及您主持的‘中亚-意大利’峰会，展现了我们合作的深度。我们高度评价这些努力，并相信仍有更多机会进一步巩固双边关系。”

双方还强调了经济合作的蓬勃发展。托卡耶夫指出，意大利是哈萨克斯坦三大贸易伙伴之一，双边经济合作发展迅猛，潜力巨大。他表示，哈萨克斯坦支持意大利扩大对哈出口的计划。

据其介绍，近20年，意大利对哈投资达75亿美元，目前有250家意大利企业在哈成功运营。关键原材料、石油化工、机械制造、交通物流、轻工业、食品加工、人工智能、金融、旅游和教育等领域展现出广阔前景。

托卡耶夫还提到，两国在议会层面积极互动，并在联合国等国际组织框架内密切合作，去年成功举办的首届“中亚-意大利”峰会即是例证。

马塔雷拉则表示，此次访问是深化两国关系的重要里程碑。他感谢托卡耶夫的热情接待，并强调双方在文化、教育和经济领域的合作正不断开花结果。意大利文化中心的设立将进一步推动中亚地区的文化交流，而以马可·波罗命名的街道和阿拜雕像的设立则是两国友谊的象征。

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉于2025年9月对哈萨克斯坦进行正式访问。在阿克奥尔达总统府，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与马塔雷拉举行了双边会谈和扩大会议，讨论了贸易经济、投资及文化人道合作的前景。双方互授最高国家勋章，托卡耶夫获颁“意大利共和国功勋”勋章，马塔雷拉获颁一级“友谊”勋章。此次访问进一步巩固了两国战略伙伴关系，为未来合作注入了新动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】