哈意两国总统举行大范围会议 讨论进一步加深双边合作

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦与意大利的多领域合作建立在稳固的政治对话、蓬勃的经济伙伴关系以及紧密的文化与人道联系之上。他特别指出，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉的访问为进一步深化阿斯塔纳与罗马的伙伴关系作出了重要贡献。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫回顾了去年对罗马的正式访问，强调双方达成的重要共识为哈意合作注入了新动力。

“意大利始终是哈萨克斯坦三大贸易伙伴之一。我们的经济合作发展势头强劲，潜力巨大。我们支持贵国扩大出口的计划。近20年来，意大利对哈萨克斯坦经济投资累计达76亿美元。目前，约250家意大利企业在哈成功运营。”他说道。

总统进一步明确了深化合作的前景领域，包括关键原材料、石油化工、机械制造、交通物流、轻工业、食品加工、人工智能、金融、旅游和教育等。

Фото: Акорда

双方均指出，两国在联合国及其他国际组织框架内建立了积极的协作关系。“中亚+”对话平台以及今年5月在阿斯塔纳举行的首届“中亚-意大利”峰会是双方合作的典范。哈萨克斯坦高度评价意大利在推动这一倡议方面的支持。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫深情回顾了与意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼的友好会晤，以及她在阿斯塔纳国际论坛上作为主讲嘉宾的精彩发言。

会谈中，双方特别关注文化与人道合作。哈萨克斯坦总统提到，已决定将阿斯塔纳一条主要街道命名为旅行家马可·波罗，以此作为两国深厚友谊的象征。

Фото: Акорда

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉强调进一步巩固伙伴关系的重要性，并对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为加强两国间的信任对话和相互理解所作的贡献表示感谢。

“此次访问对我们意义重大。您去年访问罗马是双边关系的重要里程碑，为合作进一步深化奠定了坚实基础。这些举措为我们的伙伴关系赋予了全方位特色。文化领域的合作正在蓬勃发展。意大利将在阿斯塔纳开设中亚地区首个人文中心。您提议以马可·波罗命名首都街道，体现了深化两国联系的诚意，我对此表示衷心感谢。”马塔雷拉说。

会谈结束时，双方一致认为，塞尔焦·马塔雷拉总统的正式访问将为哈萨克斯坦与意大利关系开启新的篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】