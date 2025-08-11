以色列总理内塔尼亚胡仍表示将推进接管加沙城计划

内塔尼亚胡10日在耶路撒冷举行的记者会上说，目前以军已控制加沙地带约70%至75%地区，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙城和位于马瓦西一带的中部难民营内保有两个主要据点。以色列安全内阁已下令以军“拆除”两个剩余哈马斯据点。

内塔尼亚胡称，这是“快速结束战争的最佳方式”。

内塔尼亚胡没有给出军事行动的具体时间表，称将“在较短时间内”结束战争。

内塔尼亚胡当天在总理办公室举行记者会时透露，部分军方高层和防务官员对“接管加沙城”持不同意见。但他强调，重大决策由政治领导层和内阁决定，“以色列是一个拥有军队的国家，而不是一个由军队主导的国家”。

据《以色列时报》报道，内塔尼亚胡当天还谈及加沙地带的战后管理问题。他称，以色列已经为战后管理加沙的“过渡当局”选定了“几名候选人”，并强调在任何战后计划中，解除哈马斯武装都是第一位的。

内塔尼亚胡表示，“我们不想留在加沙，这不是我们的目的”。

内塔尼亚胡10日称，关于接管加沙城的决定是在哈马斯在停火谈判中拒绝妥协的情况下作出的。他称，哈马斯提出的包括以军完全撤出加沙地带（包括“费城走廊”）等条件，是任何负责任政府都不会接受的“投降条件”，“唯一能解救所有被扣押人员的办法”就是击败哈马斯。

对此，哈马斯在10日发表声明中回应说，确保以色列被扣押人员生命安全的唯一途径是停止侵略并达成协议，而非继续轰炸和围困。

声明说，内塔尼亚胡的言论企图为其政府和军队开脱。以方声称运送了大量援助物资，这与加沙地带持续的严重饥荒相矛盾。巴以双方曾距离达成协议仅一步之遥，但内塔尼亚胡退出了最后一轮谈判。

内塔尼亚胡10日还否认以军在加沙实施饥饿政策。

哈马斯10日发表另一份声明说，目前每天进入加沙地带的援助物资仅是人道主义需求“海洋中的一滴水”，而空投物资的行动是带有严重风险的宣传操作，威胁平民生命安全，无法替代陆地边境开放。美国政府是“饥饿战争与种族灭绝的同谋”，为以色列提供政治和军事掩护。