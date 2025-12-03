以色列总理：可能与叙利亚达成协议

内塔尼亚胡在本周二发表了上述言论，在此前一天，美国总统唐纳德·特朗普表示，他希望叙利亚和以色列“建立长期繁荣的关系”。

以色列和叙利亚就安全协议进行的谈判已经持续了数月时间，但在近几周内似乎进展甚微。

叙利亚并不正式承认以色列，而以色列在过去一年中扩大了对叙利亚领土的非法占领。

以色列在1967年战争中从叙利亚手中夺取了戈兰高地，随后又非法吞并了该地区。美国承认以色列的这一举动，但国际社会大多数成员对此表示反对。

随后，在叙利亚前总统巴沙尔·阿萨德于2024年12月下台后，以色列撕毁了它在1974年与叙利亚达成的一项协议，并进一步扩张领土，占领了包括黑门山在内的大片地区——这里俯瞰以色列北部和叙利亚南部。

尽管叙利亚新政府坚称无意挑起战争，但以色列在过去一年中仍多次袭击叙利亚。最近一次发生在上周五——以色列对大马士革西南部的贝特金镇发动袭击并造成13人死亡。

“我们当然希望叙利亚在大马士革到缓冲区之间建立一个非军事缓冲区，包括通往黑门山及其山顶的路径”，内塔尼亚胡在以色列中部探望受伤士兵时这样说道。

“我们占领这些地区是为了确保以色列公民的安全，这是我们的义务。”他还补充道：“只要心怀善意并理解这些原则，就有可能与叙利亚达成协议，但无论如何，我们都会坚持我们的原则。”

以色列《国土报》专栏作家吉迪恩·利维严厉批评了内塔尼亚胡的要求，称其“厚颜无耻”。

“如果以色列想要建立安全区，就必须在自己的领土上进行。内塔尼亚胡却要求从叙利亚获得更多领土”，利维这样告诉半岛电视台。

利维表示，“这不仅仅是领土问题，而是要维持战争状态——他在加沙、黎巴嫩和叙利亚都是如此——他想让战争继续下去。对他来说，停火是不可能的”。

特朗普政府一直在努力促成以叙两国之间的互不侵犯条约，这位美国总统还表达了对叙利亚新领导人艾哈迈德·沙拉总统的支持。

特朗普赞扬了沙拉新政府取得的进展——该政府承诺在历时多年的内战和教派分裂之后实现叙利亚的统一。

这位美国总统写道：“美国对叙利亚通过辛勤努力和坚定决心所取得的成果感到非常满意。我们正在竭尽全力确保叙利亚政府继续推进其既定目标，即建设一个真正繁荣的国家。”

他补充道：“叙利亚新任总统艾哈迈德·沙拉正在努力确保一切顺利，并确保叙利亚和以色列建立长期繁荣的关系”。

在特朗普发表声明后不久，内塔尼亚胡办公室表示，两位领导人已通过电话进行了交谈。

美国特使汤姆·巴拉克于周二访问了大马士革，会见了叙利亚外长阿萨德·希巴尼，并讨论了叙以关系。巴拉克在周一会见了沙拉。

以色列和叙利亚就解决方案进行了持续数月的谈判，但以色列媒体最近报道称，双方谈判陷入了僵局，其中的主要原因是内塔尼亚胡不愿在以色列拒绝撤军的问题上做出妥协。

据报道，以色列还要求允许其保留一条经叙利亚通往伊朗的空中走廊，以备将来需要时用于空袭。