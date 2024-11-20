以色列总理为获被扣人员重金悬赏

根据以色列总理府发布的视频，内塔尼亚胡19日在加沙地带中部内察里姆走廊视察以军作战部队时说，以政府没有放弃搜救据信仍被扣押在加沙地带的101名以方人员。

他说，无论是谁，只要能把一名以方被扣押人员交到以方手上，以政府将给予其500万美元奖励，并帮助其与家人安全离开加沙地带。

内塔尼亚胡还强调，加沙战事结束后，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）将无法继续控制加沙地带。

同在19日，位于加沙地带北部的卡迈勒·阿德万医院院长胡萨姆·阿布·萨菲亚说，由于以军持续封锁，食物、饮用水等生活必需品以及医护人员、医疗用品无法进入加沙地带北部，当地情况“极为悲惨”。

萨菲亚说，不断有营养不良的儿童和老人来到医院等待治疗，医院内则因人手短缺、物资匮乏，不断有病人离世。

世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯当天对加沙地带北部的情况表达严重关切。她说，本月8日至16日，以军拒绝世卫组织数批次人员进入这一地区实施救援，加沙地带北部“缺乏食物、饮用水和医疗用品”，现存物资“最多只够维持两周”。

联合国人道主义事务协调厅19日同样指出，卡迈勒·阿德万医院、奥达医院等加沙地带北部多家医院持续遭以军围困，急需医疗用品、燃料和血库储备。

哈马斯去年10月7日自加沙地带向以色列境内目标发动袭击，导致约1200名以色列人死亡，另有200多人被扣押。以方被扣押者中近半数人员于去年11月冲突双方短暂停火期间获释。按照以方说法，目前仍被扣押的101人中据信三分之一已死亡。

同时，延宕一年有余的本轮巴以冲突导致巴方重大人员伤亡，加沙地带230万人口中大多数流离失所，当地民众面临的人道主义危机愈演愈烈。

以色列被扣押人员家属频频指责以政府施救不力，多地不断爆发示威活动，民众呼吁政府尽快与哈马斯达成停火协议，换取被扣押人员获释，但以军在加沙地带持续推进军事行动。

分析人士认为，内塔尼亚胡不顾民意推进战事，是为了稳固其执政联盟内部极右翼势力对他的支持，以避免政府垮台；拖延他作为被告的三起贪腐案件的审理，以维持其个人政治生命。