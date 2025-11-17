以总理称以色列反对建立巴勒斯坦国

他表示，无论采取何种方式，加沙地带都必须实现非军事化，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）都必须解除武装。

当天早些时候，以色列国防部长卡茨与以色列外交部长萨尔都通过社交媒体表示，以色列反对建立巴勒斯坦国。（总台记者 赵兵）

国际社会普遍认为，解决巴勒斯坦问题的唯一出路是落实“两国方案”，即建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。

巴勒斯坦1988年宣布建国，并得到联合国绝大多数会员国承认。今年以来，多个西方国家在国内民意和国际舆论压力驱动下调整立场，陆续宣布将承认巴勒斯坦国。在9月22日举行的和平解决巴勒斯坦问题和落实“两国方案”高级别国际会议期间，法国总统马克龙宣布承认巴勒斯坦国。安道尔、比利时、卢森堡、马耳他、摩纳哥也宣布承认巴勒斯坦国。

9月21日，英国、加拿大、澳大利亚、葡萄牙分别发表声明，宣布承认巴勒斯坦国。