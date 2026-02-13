因降雪南迁觅食 数万只高鼻羚羊进入锡尔河流域

马汗诺夫表示，Охотзоопром国有企业克孜勒奥尔达分设机构主要负责克孜勒奥尔达州、乌勒套州及突厥斯坦州的生态保护工作，其核心职责包括保护荒漠和草原野生动植物资源、打击违反环境法规的行为以及预防盗猎活动。

监测数据显示，自去年12月24日起，大批原本栖息在乌勒套州乌勒套县的高鼻羚羊跨越贝纽—杰兹卡兹甘铁路，向克孜勒奥尔达州阿拉尔、哈扎勒、卡尔马克什、扎拉尕什及锡尔河等地区大规模迁徙。

—长期栖息在克孜勒奥尔达州境内的高鼻羚羊数量相对较少。此次大规模出现，主要是由于乌勒套州、库斯塔奈州及阿克托别州冬季遭遇强降雪，牧草被积雪覆盖，羚羊群为寻找食物而向南迁移，这完全符合其自然迁徙规律，-马汗诺夫表示。

针对社交媒体上有关羚羊体弱的担忧，马汗诺夫解释说，每年11月至12月是高鼻羚羊的发情期，雄性羚羊在争夺配偶过程中消耗大量体力，外观上可能显得较为虚弱，这属于正常生理现象。目前，雄性羚羊的体力已明显恢复。

据统计，工作人员在阿拉尔县积雪覆盖区域共发现12具自然死亡的雄性羚羊尸体。而在去年，该区域共清理并完成消毒处理的野生动物尸体达463具。

马汗诺夫还通报了全国高鼻羚羊种群的最新普查数据。

—目前，哈萨克斯坦境内三大种群的高鼻羚羊总数已达3,978,000只。其中，乌拉尔种群约230万只，别特帕克达拉种群约160万只，乌斯秋尔特种群约7.8万只。过去十年间，该物种数量增长了40.4%。根据我们的测算，目前锡尔河地区分布有约6万至6.5万只高鼻羚羊，其中超过3万只集中在阿拉尔县，-他说。

Фото: Охотзоопром Қызылорда филиалы

回顾种群发展历程，高鼻羚羊数量极易受到气候条件变化的影响而出现波动。1992年严冬曾导致羚羊大规模死亡，总数一度降至约1.5万只。此后二十年间，种群数量稳步恢复，虽在2013年因疾病出现局部减少，但随后再次进入快速增长阶段。

马汗诺夫还就高鼻羚羊种群数量调控政策作出说明。去年7月至12月，相关部门在西哈州、库斯塔奈州及阿克莫拉州等地实施了种群调控措施。

—随着种群数量迅速增长，自春季以来羚羊群踩踏农田的情况引发大量农户投诉。在此背景下，有关部门通过聘请专业猎人的方式，对种群数量实施了适度调控。去年共捕杀196,210只高鼻羚羊。其肉类产品已送往肉类加工企业，而羚羊角则集中存放于阿拉尔市专用仓库，在恒温条件下完成编号入库。目前，政府正在研究将其用于制药领域的具体方案，-他介绍说。

Фото: Охотзоопром Қызылорда филиалы

值得注意的是，随着种群数量显著恢复，高鼻羚羊已于2023年从濒危物种名单中移除。然而，非法猎杀行为仍将面临严厉的刑事处罚。马汗诺夫最后指出，该分部巡逻队去年共查处17起相关刑事案件，今年以来已有2名盗猎者被依法追究刑事责任。

【编译：阿遥】