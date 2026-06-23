因神似动漫角色走红网络 哈萨克斯坦女运动员回应未来规划

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦田径运动员雅丝敏·别加利戈娃（Jasmine Begalinova）近日因一张比赛照片在社交媒体上迅速走红，引发海外网友热议。

在接受Jibek Joly电视台《Bugin Live》节目采访时，雅丝敏表示，自己在比赛期间拍摄的照片被上传至网络后迅速传播，累计浏览量已超过700万次。许多外国网友将她与知名动漫和电子游戏角色相比较，甚至有人开玩笑称愿意为此搬到哈萨克斯坦生活。

- 这一切对我来说都非常意外。我最初是从朋友和熟人那里得知这件事的。后来我发现，不少人不仅开始关注我，也开始关注哈萨克斯坦。- 她说。

雅丝敏透露，照片最早由一名法国网友发布。随着热度持续上升，一些模特经纪公司也向她发出了拍摄邀请。

不过，她表示自己并未因此改变未来规划。

- 我目前在乌斯卡曼生活，并在学院学习教练专业。未来我只想专注于体育事业，我最大的梦想是参加奥运会。 - 她说。

据了解，雅丝敏三年前才开始接触田径项目，目前已达到跳高项目运动健将候选人标准。在此之前，她曾从事篮球运动长达7年。

引发关注的照片拍摄于日前在奇姆肯特举行的哈萨克斯坦23岁以下青年田径锦标赛（U23）。在该项赛事中，雅丝敏获得女子跳高季军。

她表示，此前自己多次在全国锦标赛中获得第四名，而这次终于站上领奖台，因此这枚铜牌对自己具有特殊意义。她还指出，此次比赛不仅与同年龄组选手竞争，还与年龄更大的运动员同场竞技，因此成绩更加来之不易。