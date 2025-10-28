哈萨克斯坦加快统一能源体系建设 重点电网项目稳步推进

他表示，作为系统运营商，KEGOC正确保哈萨克斯坦统一电力系统的稳定运行，各项生产指标持续增长。目前，公司已完成投资35.4亿坚戈，计划中的483个维修项目全部结束，并获得了通过秋冬季运行准备的官方认证。

为保障国家能源安全，KEGOC批准了至2035年的国家电网发展战略，该战略与发电设施建设计划完全一致，旨在提升电网输电能力并整合可再生能源资源。战略中共纳入约10个重点项目，目前公司正推进两项大型投资工程。

第一项项目旨在强化哈萨克斯坦南部电网。工程将使“阿拉木图–江布尔”北南输电通道的输送能力提高440兆瓦。项目包括建设长达475公里、500千伏的高压输电线路，目前施工安装工作正按计划推进，预计2027年中期完工。

第二项项目是将西部地区电网纳入国家统一能源系统。该工程将显著提高西部地区供电可靠性，并提升阿特劳州和阿克托别州电站的发电能力。项目将建设604公里长的500千伏输电线路，目前各项工作进展顺利，预计2027年竣工。

此外，2035年前的总体规划中还包括加强阿斯塔纳市外围电力供应网络的项目。该工程将满足首都日益增长的用电需求，计划在2028年于城市外围建设500千伏数字变电站。

另一项前景广阔的重大项目是北南直流输电线路建设。该线路将使电力系统的过境输送能力提升2000兆瓦。目前，项目的可行性研究报告正在编制中，预计将在2029年投入实施。

总体而言，到2035年，计划新建约7000公里输电线路。这些项目的落实将显著提升哈萨克斯坦统一能源系统的可靠性与输电能力，促进主要能源区域间的互联互通，构建更加稳定安全的国家电力体系。

【编译：达娜】