什么是劣质燃油？

燃油并非简单的液体，而是由十多种烃类化合物和添加剂组成的复杂燃料。如果其成分比例失衡，掺杂了廉价溶剂、水或硫化物，就会导致燃油品质下降。这种燃油燃烧不充分，对发动机产生负面影响。

劣质燃油的迹象

- 燃油散发刺鼻的化学气味；

- 车辆动力下降；

- 燃油消耗增加；

- 发动机运行不稳，类似“三缸”运转；

- 仪表盘上“检查引擎”指示灯亮起；

- 火花塞积碳，尾气变黑。

这些都是燃油燃烧不完全、在发动机内留下有害残留物的证据。

劣质燃油对发动机的危害

1. 气门和活塞可能烧毁

劣质燃油燃烧时会导致气缸内温度急剧升高，燃料混合物燃烧不均，引发爆震（即内部“爆炸”）。这可能导致气门烧毁、活塞和气缸受损。维修费用高昂，根据车型不同，从10万坚戈到100万坚戈不等。

2. 喷油嘴和滤清器堵塞

劣质燃油中常含有铁锈、树脂等杂质，这些物质会在滤清器和喷油嘴中堆积，阻碍燃油流动，导致发动机“窒息”，车辆动力减弱。

3. 催化转换器损坏

催化转换器负责过滤有害气体，而含硫或金属过多的燃油会破坏其内部陶瓷结构。症状包括动力下降、尾气浓重并伴有异味。

4. 启动器或点火系统故障

劣质燃油会在火花塞上留下积碳，导致车辆启动困难，发动机运行不正常，尤其在冬季，启动更困难且燃油消耗增加。

5. 机油快速稀释老化

未完全燃烧的燃油残留会混入机油，降低其润滑性能，导致机油稀释，润滑能力下降，加速发动机磨损。

省钱不成反受损

乍看之下，廉价燃油每升便宜20-30坚戈，似乎划算。但一旦劣质燃油损坏发动机或相关系统，维修费用可能高达数十万坚戈。例如：

- 更换催化转换器：15万至40万坚戈；

- 维修喷油嘴：5万坚戈起；

- 发动机大修：50万坚戈以上。

如此看来，廉价燃油的“实惠”毫无意义。

如何选择可靠的加油站

- 避免未知加油站：不要在没有品牌、无法提供收据的加油站加油。

- 选择信誉良好的连锁品牌：即使价格稍高，品质更有保障。

- 保留收据：若车辆因燃油问题受损，收据可作为证据。必要时可取样送至国家检测与认证中心实验室进行分析。

- 关注车辆表现：加油后若发动机声音异常，应避免再次光顾该加油站。

- 谨慎使用添加剂：某些添加剂有益，但过量使用可能适得其反。

值得注意的是，自2025年10月16日起，哈萨克斯坦对AI-92号汽油和柴油价格实施临时限制。此举是根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于遏制通货膨胀的指示做出的。

【编译：木合塔尔·木拉提】