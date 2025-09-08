哈萨克斯坦牛肉供应充足 出口将在配额框架内继续进行

据农业部消息，至今年年底，已签署出口合同的企业可继续向海外市场供应牛肉。这一政策有助于维护出口渠道的稳定，避免供货中断，同时巩固哈萨克斯坦作为可靠供应方的国际声誉。

官方特别强调，目前国内牛肉供应充足，无需担忧。据统计，全国牛存栏量已达870万头，其中奶牛约450万头，比去年增长3.1%。新出生牛犊数量也达到270万头，同比增长17.9%，为进一步扩大产量奠定了基础。

从8月1日起，政府启动了优惠贷款项目，帮助农户补充流动资金、购买育肥牛，特别是小型农场可借此扩大养殖规模。与此同时，政府还提高了补贴标准——交售给育肥场和屠宰厂的每公斤牛只可获得最高300坚戈补贴，为生产增长提供额外动力。

此外，哈萨克斯坦正积极引入澳大利亚模式的肉类集群发展模式，通过现代化的育肥、分级和出口体系，推动纵向一体化养殖场建设。去年，4个试点项目获资助，总额达90亿坚戈；今年，又有4个项目获得117亿坚戈支持。这些举措不仅能确保国内市场稳定供应优质牛肉，也将提升国际市场竞争力。

随着秋季屠宰季节的到来，公众最关心的是牛肉价格。对此，农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫表示：

- 目前各地区大约有5万吨牛肉储备，可满足数月需求。价格调控机制由地方政府负责。总体而言，国内并不存在牛肉短缺，但进口商的压力可能会导致价格上涨。如果出现波动，政府已准备好干预机制。牛肉的生产成本约为每公斤1800–1900坚戈，而目前市场售价起步为3500坚戈，这属于社会可接受价格区间。

他同时强调，政府已对各类市场平台的价格进行监测，总体保持稳定。

【编译：达娜】