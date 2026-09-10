油轮遇袭加剧供应担忧 布伦特原油价格维持在100美元上方

（哈萨克国际通讯社讯）9月10日上午，国际油价继续维持高位。在油轮再次遭袭以及霍尔木兹海峡石油运输面临持续风险的背景下，布伦特原油价格保持在每桶100美元以上，美国西得克萨斯中质原油（WTI）价格继续上涨。

据路透社报道，布伦特原油期货价格上涨0.1%，至每桶101.34美元。

WTI原油期货价格上涨0.5%，至每桶96.55美元。

前一交易日，布伦特原油收于每桶101.21美元，涨幅达3.4%；WTI原油上涨3.25%，收于每桶96.05美元。两种主要原油期货的收盘价格均创下5月22日以来最高水平。

国际油价上涨主要与中东局势进一步升级有关。

伊朗方面表示，在美国宣布摧毁5艘伊朗油轮后，伊方在霍尔木兹海峡附近对10艘船只发动了袭击。

分析人士认为，双方持续采取打击行动，进一步增加了波斯湾地区石油供应长期受阻的风险。

冲突发生前，经霍尔木兹海峡运输的石油和天然气约占全球供应量的五分之一。目前，该海峡能源运输量仍显著低于冲突前水平。

此外，美国能源信息署（EIA）上调了今明两年的油价预期，主要原因包括全球石油库存下降以及中东地区供应减少。