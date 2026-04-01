阿比舍夫：阿拉套市应成为中亚人工智能与机器人产业的战略增长极

他认为，阿拉套市应被打造为地区内首个全数字化城市，从推广"智慧城市"技术到引入加密货币支付商品及服务，各类现代解决方案都将在此落地。由此，这座新城将成为集技术进步与宜居环境于一体的未来哈萨克斯坦样板。

该项目始于2023年。彼时，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，将阿拉木图州杰特艮乡更名为阿拉套市，赋予其"科技城"——即未来科技中心的重要地位。

在2025年9月的国情咨文中，国家元首宣布访华期间签署了价值数十亿美元的合作协议。在这些协议框架下，曾打造中国深圳大型科技园的领军企业已被引入阿拉套市项目。此外，多家外国公司也对利用新城优势发展生产与业务表现出浓厚兴趣。

—然而，相关立法在官僚机构中进展缓慢。在2026年2月的政府扩大会议上，国家元首指出，包括国家银行和金融监管署在内的部分国家机关提出了前所未有的异议，导致进程严重受阻。此后，政府及中央机关加快了工作节奏。在此进程中，已无退路可言。因为自2026年7月1日起生效的新宪法，已明确规定为快速发展的城市设立特殊法律制度。也就是说，此类城市的存在已获得宪法保障，而阿拉套市理应成为其中的先行者，-阿比舍夫表示。

上周，议会通过宪法性法律——《阿拉套市特殊地位法》。根据该文件，阿拉套市将参照国际先进科技城模式，引入特殊的经济与法律制度，具体包括灵活的税收体系、现代司法制度及简化的注册手续。

该市将由"阿拉套市管理局"管理，战略决策则在政府层面制定。

—这里产生了一个核心问题：哈萨克斯坦为何需要在阿拉木图附近建设一座全新的数字城市？答案显而易见。该市不仅紧邻大都市，还靠近中国边境，且邻近未来的核电站。阿拉套的核心任务是发展机器人技术和人工智能等前沿科技。哈萨克斯坦旨在效仿亚洲、美洲和欧洲的领先科技城，建立一个数字科学中心，吸引人工智能领域的专家在此研发新技术，-阿比舍夫指出。

他进一步分析称，此类中心将通过中国与东南亚经济体建立联系，有望成为全球增长的关键驱动力之一。

—阿拉套将成为这一进程在中亚的支点，为整个地区的内生技术发展提供动力，-阿比舍夫说道。

他认为，如果政府能够成功在阿拉套构建起强大的技术中心，吸引顶级人才，并建立起应用研究及其成果商业化的完备体系，这将为国家的未来奠定坚实基础。此举将使哈萨克斯坦在全球技术竞争中占据一席之地，并实现可持续发展。

【编译：阿遥】