波兹姆巴耶夫回应：阿拉套市土地划归将实行“项目驱动”原则

—该法案拟在阿拉套市区域内建立针对财产及土地关系的特别法律调节机制。鉴于该项目旨在推动阿拉套市发展并吸引投资，请您详细说明在这一特殊制度框架下，外籍投资者及无国籍人士在土地资源使用方面的参与方式及相关限制，-耶茹巴耶夫说。

波兹姆巴耶夫在回应中强调，土地问题对全体公民而言至关重要，必须以高度审慎的态度加以对待。

—阿拉套市的所有投资者，包括外籍投资者在内，获取土地的前提必须是具备具体的投资项目方案及商业许可证。土地将以租赁或其他法定形式提供，且仅限用于实施具体投资项目，-波兹姆巴耶夫指出。

据他介绍，土地分配将附带明确的义务条款和开发时限。如果投资者在获得土地后的两年内未能启动工厂、企业、大学或酒店等项目建设，将被处以罚款。

—如在随后一至两年内仍未取得实质性开发进展，相关土地将被依法收回。因此，土地供应将严格遵循“项目驱动”原则。至于哈萨克斯坦公民的土地分配问题，仍将严格按照国家现行法律进行规范，-波兹姆巴耶夫进一步解释道。

据悉，哈萨克斯坦议会上下两院联席会议于今日开幕。会上，马吉利斯与参议院（议会上院）议员正对《哈萨克斯坦共和国关于阿拉套市特殊地位法》草案进行一读审议。

根据法案，阿拉套市的核心战略决策将由一个由政府总理领导的专门委员会负责制定。投资者的合法权益将获得接近国际标准的保护，税收优惠政策则将主要面向重点领域的新增投资项目。

【编译：阿遥】