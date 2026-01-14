别克帖诺夫回应议员质询：对矿产企业罚款应遵循本币原则

别克帖诺夫在书面答复中明确指出，在哈萨克斯坦境内发生的环保违规行为，只能在国家法律框架内裁量。根据《生态法典》和《行政违规法典》规定，环保领域的行政罚款须以国家本币——坚戈征收。因此，将罚款金额与外币挂钩，或据此推导所谓外币价值“损失”的做法，并不符合行政处罚的法律本质，在司法实践中亦不被采纳。

据别克帖诺夫介绍，2022年，阿特劳州环保部门曾对北里海项目开展专项检查，并在检查过程中发现该项目存在违反环保法规的行为。针对其中部分违规事项，相关企业已依据法院最终裁决缴纳了罚款。

他进一步说明，在相关诉讼过程中，阿斯塔纳市行政诉讼审判庭于2025年8月1日就“北里海作业公司”（NCOC）提出的申诉作出裁定，因程序性原因认定环保部门此前作出的指令无效。随后，环保部门对存在的程序瑕疵进行了修正，并在NCOC代表出席的情况下重新举行听证会，依法重新办理了相关文书。鉴于执法检查的实质性结论并未被法院撤销，政府决定恢复此前暂停的行政案件，并依法执行相应的行政处罚决定。

据了解，马吉利斯议员哈孜别克·伊萨此前曾向总理提交质询，建议修改现行法律，强制要求作为出口商的大型矿产开发企业以其创汇币种缴纳生态罚金。

【编译：阿遥】