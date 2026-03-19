托卡耶夫：应将哈萨克斯坦打造成欧亚大陆领先的科技中心之一

托卡耶夫总统指出，今年是“数字化和人工智能年”。

- 也就是说，我们需要采取措施，推动哈萨克斯坦的科技发展，改进设备和生产流程。我认为我们有很多律师、语言学家和外交官，也就是人文领域的专家。我们需要改变国民的思维方式。那么，如何才能改变呢？为此，我们需要重视科学技术。-他说。

国家元首强调， 应在哈萨克斯坦掀起一场真正的意识革命。

- 在此，我想强调大学的特殊使命。大学在培养新一代有教养、有智慧、有责任感的公民方面发挥着特殊作用，这些公民是国家未来的栋梁之才。国家的知识共同体正是在大学的殿堂中形成的。将教育视为社会服务是错误的。在当今瞬息万变的世界，教育已成为重要的生产力。-总统说。

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托卡耶夫总统表示，青年一代对科学、创新创业和掌握先进的数字技能的热情令人欣慰。

- 国家的任务是为青年人提供优质教育，为他们创造在现代化科研基地工作的机会，并建立与世界学术界的联系。人工智能大学即将成立，这堪称一件大事。该校计划今年招收首批本科生和研究生。必须认识到，人工智能的发展离不开基础科学。算法和复杂的工程产品首先出现在发达的科研和大学环境中。正因如此，我们才格外重视这一领域。-他说。

总统在讲话中表示，建立科学园区是一项战略目标。他强调，科技城和快速发展的城市应成为吸引投资和新技术的中心。

- 为落实这项任务，我们采纳了一项相应的方案。根据该方案，我们计划创建强大的科技园区。在我的指示下，我们已启动库尔恰托夫市“科技城”的申请工作。议会正在审议一项法律草案，该草案将确定此类城市的法律地位和融资机制。创建科技园区是我们的战略优先目标。新宪法已批准一项针对快速发展城市的特殊法律制度。因此，我们相信阿拉套城将成为高科技领域投资者的理想项目。总体而言，国家高度重视各地区的科技创新发展。为此，各地区政府已授权各县长制定科技政策。-他说。

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最后，托卡耶夫总统呼吁科学界代表为国家科技发展做出贡献。

- 哈萨克斯坦的未来，以及它能否成为一个创新型先进国家，直接取决于你们的思想、研究、工作和科学发现。通过携手合作，我们可以将哈萨克斯坦打造成为欧亚大陆领先的科技中心之一。我对此充满信心。-他说。

讲话结束后，总统向一批为国家社会经济发展做出杰出贡献的公民颁发了国家奖章。

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【编译：小穆】