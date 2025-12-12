泽连斯基回应特朗普：乌克兰总统选举需停火保障，领土让步须全民公决

在“接纳者联盟”会议上，泽连斯基强调：

“我们随时准备与特朗普总统在任何形式下合作。如果特朗普更多谈论乌克兰选举，我会公开说：我们可以尝试举行选举。乌克兰不会逃避民主。”

他指出，选举安全至关重要，美国应发挥最大作用：

“如果需要选举，至少在选举过程和投票期间必须停火。这需要讨论。我们认为，美国应与俄罗斯方面商议。”

乌克兰下届总统选举原定2024年举行，但因俄乌冲突引发的戒严令而推迟。根据乌克兰法律，戒严期间禁止选举。2025年11月，议会第17次延长戒严至2026年2月3日。泽连斯基1月接受采访时曾表示，寻求连任非当前重点，但取决于战争结局。9月25日，他称“战争结束后准备不参选”。民调显示，81%乌克兰人反对战时选举，逾200个公民社会组织也反对。

特朗普本周早些时候在Politico采访中称：“他们谈民主，但已不是民主。”其子小特朗普在多哈会议上指责泽连斯基延长战争以保权位。2月，特朗普曾称泽连斯基为“独裁者”，呼应普京言论。2月26日，议会通过决议，重申战时禁选，但承诺战后立即举行选举。反对派领袖如波罗申科和季莫申科3月6日确认与美方讨论后，仍反对战时选举。

泽连斯基同时确认，已向美国提交“和平计划”更新版。他在记者会上表示，基辅提议在东部顿巴斯地区建立“非军事化自由经济区”，作为停火协议一部分，但拒绝让步领土。

“我认为乌克兰人民会回答这个问题。无论是选举还是公投，乌克兰人民必须表达立场。”泽连斯基说。

他补充，美国已看到乌克兰军队从顿涅茨克撤退，但不清楚谁将控制该“自由经济区”或“非军事化区”。

此前，美国约三周前提出和平计划。泽连斯基称，该计划要求乌克兰从顿巴斯（约占国土20%）撤军，克里姆林宫已同意此点，但泽连斯基明确拒绝。德国总理弗里德里希·梅尔茨12月11日在柏林表示，乌克兰与欧洲领导人周三通过电话后，于周三向美国提交反提案。英国首相基尔·斯塔默周四主持视频会议，召集25国支持乌克兰战后重建。

【编译：木合塔尔·木拉提】