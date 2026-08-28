托卡耶夫：库鲁尔泰议员应为倡导新的社会道德规范作出贡献

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）28日在第一届库鲁尔泰首次会议上表示，议员除了履行立法职责外，还应为倡导新的社会道德规范作出贡献。

托卡耶夫指出，新的社会道德规范能否形成，与每一名公民以及公职人员的行为举止密切相关，应避免在公共场所出现不文明、不当行为。

“议员除了制定法律，还应为倡导新的社会道德规范作出贡献。这也是与国家利益直接相关的重要问题。总体而言，民众首先会通过你们的工作，来评价国家改革究竟取得了多大成效。”托卡耶夫说。

总统还指出，与此前的议会相比，新一届库鲁尔泰中女性和年轻议员的比例显著提高。

托卡耶夫表示，大规模改革推动国家治理体系吸纳更多新生力量，特别是有活力、爱国、勤奋的年轻一代正在进入国家治理领域。

“在地方行政长官队伍、国家机关和商业领域，年轻一代已经开始走到前列。这是我们所推进改革的一项非常重要的成果。当今时代不需要墨守成规的解决方案、陈旧的观念和空洞的民粹主义。”托卡耶夫说。

8月28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次会议在阿斯塔纳召开。根据8月23日举行的选举结果，共有5个政党进入新一届一院制立法机构。第一届库鲁尔泰共有145名议员，其中公正党110席、乡村党10席、共和国党9席，全哈社会民主党和“光明道路”民主党各8席。

8月27日，哈萨克斯坦中央选举委员会完成全部145名议员的正式注册。首次会议期间，新当选议员将进行宣誓，第一届库鲁尔泰由此正式开始履职。