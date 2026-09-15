沙特供应受阻背景下 哈萨克斯坦能否扩大石油出口？

9月11日，沙特阿拉伯“东西”输油管道在遭到无人机袭击后暂停运行。该管道是沙特境内连接主要产区与红海沿岸的重要输油通道之一。此前有分析认为，相关中断可能影响全球约4%的石油供应。

专家认为，尽管全球市场供应趋紧可能推高油价，但哈萨克斯坦短期内大幅增加原油产量和出口的空间有限。

哈萨克斯坦能否填补沙特供应缺口？

油气行业专家努尔兰·朱马古洛夫指出，沙特阿拉伯与哈萨克斯坦的主要销售市场并不完全重合。

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- 沙特阿拉伯的主要客户集中在亚洲，对欧洲市场的供应量相对有限。

此外，哈萨克斯坦卡拉恰甘纳克油气田已于9月进入计划检修阶段，其他大型油田目前也难以迅速扩大产量。

- 遗憾的是，哈萨克斯坦目前无法进一步提高石油产量。相反，我们已经将年度产量计划从1亿吨下调至9600万吨。

能源行业分析师阿布扎尔·纳雷姆别托夫也认为，哈萨克斯坦无法取代沙特减少的供应量，主要原因在于两国生产规模差距明显。

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据他介绍，沙特阿拉伯日产原油约1000万桶，而哈萨克斯坦约为200万桶。即便市场出现新增需求，哈萨克斯坦对全球供需平衡的影响仍然有限。

- 目前的停运属于暂时性，因此价格波动也可能是阶段性的。但从长期来看，哈萨克斯坦无法完全弥补这部分缺口。更重要的是，我们现有的原油产量大多已由大型项目投资方签订长期合同。

他补充说，哈萨克斯坦主要油田目前已经处于较高负荷运行状态，短期内难以向市场额外增加大规模供应。

油价或维持每桶100美元附近

纳雷姆别托夫认为，沙特输油中断势必会对国际油价产生影响，但目前仍难判断上涨幅度及高位持续时间。

- 过去半年油价波动非常剧烈。霍尔木兹海峡时而关闭、时而恢复通行，曼德海峡的情况也类似。此次事件肯定会影响市场，但油价究竟会上涨多少，目前很难预测。

他预计，如果当前局势持续，国际油价可能继续维持在每桶100美元左右。

朱马古洛夫则指出，沙特“东西”输油管道受损泵站的维修可能需要数周时间。

与此同时，也门胡塞武装相关局势进一步增加了地区运输风险。9月11日，胡塞武装控制了位于曼德海峡的佩里姆岛，从而对这一重要海上油运通道形成更大影响。这可能增加沙特原油运往中国、日本和韩国等主要亚洲市场的难度。

- 沙特阿拉伯可能不得不绕行非洲，将原油运往中国、日本和韩国。这不仅会增加数周运输时间，也会明显推高物流成本。此外，超大型油轮无法通过苏伊士运河。

朱马古洛夫还表示，沙特红海沿岸重要石油港口延布目前大约拥有可维持10天装运的原油储备。

同时，中国、日本和韩国等主要亚洲进口国也拥有本国石油储备。

- 这些因素当然会影响当前油价，但中国、日本和韩国自身也拥有一定储备。即使原油进口突然中断，这些储备至少能够支撑2至3个月。

高油价或带动哈萨克斯坦出口收入增加

专家认为，对哈萨克斯坦而言，当前局势带来的主要收益可能并不是出口量增加，而是油价上涨带来的出口收入和财政收入增长。

纳雷姆别托夫表示：

- 目前油价本身已经处于较高水平，大约在每桶100美元。过去半年市场多次出现剧烈波动。我认为，近期油价大概率仍将在每桶100美元附近运行。

如果油价持续保持高位，哈萨克斯坦财政收入有望进一步增加。

朱马古洛夫指出，哈萨克斯坦2026年共和国预算所采用的基准油价仅为每桶60美元，而当前国际油价已超过100美元。

此外，据他介绍，目前哈萨克斯坦CPC Blend原油相对布伦特原油每桶存在约4至5美元的溢价。

- 这对哈萨克斯坦出口企业和国家财政显然是利好，因为能够带来更多税收。最重要的是保持供应稳定。此前里海管道联盟运行不稳定时，CPC Blend一度出现折价，因为欧洲买家最看重的首先是供应稳定性。如果出口能够持续顺畅，哈萨克斯坦原油的溢价甚至还有可能进一步扩大。

其他出口路线能否承担更多运量？

目前，里海管道联盟（CPC）仍是哈萨克斯坦最主要的石油出口通道。

纳雷姆别托夫表示，哈萨克斯坦约80%的出口原油通过CPC运输，主要来自田吉兹、卡沙甘和卡拉恰甘纳克三大油田，其中大部分最终进入欧洲市场。

- 只要CPC不出现问题，这部分出口就能够保持稳定。但要大幅增加运量，目前并不现实。

朱马古洛夫也认为，从运输成本和交付时间看，CPC仍然是哈萨克斯坦最具商业优势的出口路线。